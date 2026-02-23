Понеділок, 23 Лютого, 2026
У районах Одеси зафіксовано перебої з водопостачанням

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Частина Одеси залишилася без водопостачання після нічних російських ударів, у частині області воду подають за графіками. Про це в понеділок, 23 лютого, повідомила пресслужба Інфоксводоканалу.

📢 «Через знеструмлення об’єктів водопровідної системи можуть спостерігатися тимчасові перебої у водопостачанні споживачів Приморського та частини Хаджибейського (ж/м Ближні Млини, Молдаванка) районів міста Одеси», — йдеться у заяві.

Зазначається, що енергетики працюють над відновленням електропостачання, після чого подача води має стабілізуватися.

Мер Чорноморська Василь Гуляєв повідомив, що вночі міська територіальна громада знову зазнала атаки. За його словами, після обстрілу об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах, а водопостачання здійснюватиметься за графіком.

Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками регіонів нову тактику масованих ударів росії, коли цілями стають об’єкти логістики та системи водопостачання.

👉 Також було повідомлено, що у ніч проти 23 лютого 2026 року російські війська здійснили чергову масовану атаку на Запоріжжя. В обласному центрі внаслідок удару безпілотників загинув 33-річний чоловік, ще один – 45-річний – зазнав поранень.

