У Радбезі ООН відбудеться спецзасідання щодо війни в Україні

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) проведе у вівторок спеціальне засідання для обговорення наслідків чотирьох років повномасштабної війни росії проти України. Про це стало відомо у понеділок, 23 лютого.

Згідно з розкладом роботи Радбезу ООН, засідання розпочнеться о 15:00 за нью-йоркським часом (22:00 за Києвом).

Очікується, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш проведе брифінг щодо ситуації в Україні.

Тим часом агентство Інтерфакс-Україна повідомило, що Гутерреш під час відкриття 61-ї сесії Ради з прав людини у Женеві підтвердив заплановане звернення 24 лютого.

📢 «Завтра я маю виступити перед Радою Безпеки з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну», — сказав він і додав, що «настав час покласти край кровопролиттю».

Нагадаємо, раніше генсек ООН наголошував, що справедливий мир має повністю забезпечувати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

👉 Також президент США Дональд Трамп заявляв, що створена ним «рада миру» у майбутньому може замінити Організацію Об’єднаних Націй (ООН)