У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Німеччині правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомила прокуратура ФРН.

Йдеться про чоловіка, якого ідентифікують як Віталія М. Його затримали 27 березня у місті Гаген. Наступного дня підозрюваного доставили до Федерального суду, де було видано ордер на арешт.

За даними слідства, чоловіка підозрюють у співпраці з іноземною розвідувальною службою. У прокуратурі зазначають, що він, «діючи від імені російської розвідувальної служби», щонайменше з листопада 2025 року збирав інформацію про людину, яка проживає в Німеччині та раніше брала участь у бойових діях на боці ЗСУ.

📌 Можливі цілі

За оцінкою слідчих, така діяльність могла бути частиною підготовки до подальших операцій проти цього чоловіка на території Німеччини.

👉 Нагадаємо, що раніше у ФРН вже повідомляли про затримання громадянки України за підозрою у шпигунстві на користь росії.

  • Також німецькі правоохоронці викривали осіб, яких підозрюють у постачанні дронів до незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, відомих як «днр» та «лнр».
  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни та звернувся до шостого президента України В. О. Зеленського із закликом «відкликати своїх агентів».
