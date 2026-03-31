У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві

У Німеччині правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомила прокуратура ФРН.

Йдеться про чоловіка, якого ідентифікують як Віталія М. Його затримали 27 березня у місті Гаген. Наступного дня підозрюваного доставили до Федерального суду, де було видано ордер на арешт.

За даними слідства, чоловіка підозрюють у співпраці з іноземною розвідувальною службою. У прокуратурі зазначають, що він, «діючи від імені російської розвідувальної служби», щонайменше з листопада 2025 року збирав інформацію про людину, яка проживає в Німеччині та раніше брала участь у бойових діях на боці ЗСУ.

📌 Можливі цілі

За оцінкою слідчих, така діяльність могла бути частиною підготовки до подальших операцій проти цього чоловіка на території Німеччини.

