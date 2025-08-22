Вибухи на «Північному потоці»: підозрюваний зробив заяву

В Італії триває судовий процес над українцем Сергієм Кузнєцовим, якого підозрюють у причетності до диверсій на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Чоловік категорично заперечує свою участь у вибухах і стверджує, що під час інциденту у вересні 2022 року перебував на території України. Про це повідомляє видання Corriere di Bologna.

У п’ятницю в апеляційному суді Болоньї відбулося слухання за участю Кузнєцова. Він заявив, що не згоден на свою видачу Німеччині та просить ознайомитися з матеріалами справи рідною мовою. За його словами, в Італії він опинився з сімейних причин і не має жодного стосунку до пошкодження трубопроводів у Балтійському морі.

Під час короткої зустрічі з журналістами у дворі суду українець показав жест тризуба, піднявши три пальці. Після цього 49-річного чоловіка під конвоєм доправили до зали засідань, де судді мали ухвалити рішення щодо підтвердження європейського ордера на арешт.

Через відсутність перекладача засідання довелося відкласти. У суді був лише англомовний перекладач, проте обвинувачений зазначив, що недостатньо добре володіє англійською мовою. Він наполіг на перекладачі українською або російською. Суддя дав доручення знайти відповідного спеціаліста.

Зрештою суд підтвердив тримання Кузнєцова під вартою. Наступне слухання призначене на 3 вересня. Саме тоді мають ухвалити остаточне рішення щодо його можливої екстрадиції до Німеччини, де триває розслідування вибухів.

Як відомо, затримання Кузнєцова в Італії відбулося вночі напередодні. Правоохоронці підозрюють його у причетності до вибухів, які 26 вересня 2022 року зруйнували частину газопровідної системи «Північний потік». Тоді три вибухи спричинили масштабні витоки газу в Балтійському морі. Неушкодженою залишилася лише одна з чотирьох гілок трубопроводу, який транспортує газ із росії до Німеччини.

