Субота, 27 Грудня, 2025
В США розробляють дрон для поставок холодного пива

Денис Молотов
В США розробляють дрон для поставок холодного пива
Фото: концепція Stratos Beer щодо створення дрона з доставки охолоджених напоїв.

У США запропонували нестандартний спосіб доставки пива — за допомогою безпілотних літальних апаратів. Каліфорнійський стартап Stratos Beer презентував концепт дрона MK1, який здатний транспортувати напої повітрям і скидати банки на мініпарашутах безпосередньо у точці призначення. Проєкт компанія представила на своєму офіційному сайті.

☝️ Як виглядає та працює дрон MK1

Безпілотник має циліндричний корпус, який візуально нагадує невеликий пивний бочонок. Конструкція оснащена чотирма складними пропелерами, розміщеними на виносних важелях. За задумом розробників, дрон працюватиме у двох різних режимах доставки.

В США розробляють дрон для поставок холодного пива 01
Фото: концепція Stratos Beer щодо створення дрона з доставки охолоджених напоїв.
В США розробляють дрон для поставок холодного пива 02
Фото: концепція Stratos Beer щодо створення дрона з доставки охолоджених напоїв.

 

 

 

 

 

 

 

📦 Перший режим: доставка банок із парашутами

У стандартному режимі MK1 транспортує до восьми алюмінієвих банок, розміщених у внутрішньому ізольованому відсіку. Під час підльоту до місця доставки безпілотник по черзі скидає банки за допомогою спеціальної парашутної системи.

Кожна банка обладнана власним мініпарашутом, а бортові датчики дрона враховують висоту, швидкість та напрямок вітру, розраховуючи безпечну траєкторію спуску.

В США розробляють дрон для поставок холодного пива 03
Фото: концепція Stratos Beer щодо створення дрона з доставки охолоджених напоїв.
🍺 Другий режим: доставка мінікеги

В альтернативному режимі дрон здатний перевозити п’ятилітрову мінікегу з пивом. У цьому випадку парашутне скидання не застосовується — апарат здійснює посадку безпосередньо в точці доставки.

Складні важелі трансформуються у стійку опору, що дозволяє розмістити дрон навіть на нерівній поверхні. Сам бочонок виготовлений із нержавіючої сталі, оснащений вбудованим насосом та ручками для зручного розливу напою. Після завершення заходу, за концепцією Stratos Beer, дрон може повернутися, щоб забрати порожню ємність.

В США розробляють дрон для поставок холодного пива 04
Фото: концепція Stratos Beer щодо створення дрона з доставки охолоджених напоїв.
🛠 Технічні особливості та керування

У компанії зазначають, що над проєктом працювали кілька років, залучаючи інженерів, дизайнерів та розробників програмного забезпечення. Конструкція MK1 виконана з вуглецевого волокна та литого алюмінію, а всередині передбачена система охолодження, яка підтримує оптимальну температуру напоїв під час польоту.

Керування безпілотником планують здійснювати через фірмовий мобільний застосунок. Користувачі зможуть:

  • відстежувати маршрут дрона в реальному часі за допомогою GPS;
  • користуватися функцією автономного прокладання маршруту;
  • враховувати рельєф місцевості та можливі перешкоди під час польоту.
📌 Виробництво

Строки початку серійного виробництва та комерційних випробувань «пивного дрона» наразі не розкриваються. Водночас у Stratos Beer наголошують, що проєкт орієнтований на масові заходи, фестивалі та приватні події, де швидка доставка напоїв може стати окремою розвагою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

