Понеділок, 9 Лютого, 2026
У Києві сталась пожежа на трансформаторній підстанції

Денис Молотов
У Києві сталась пожежа на трансформаторній підстанції
Пожежа на трансформаторній підстанції / Україна / Київ / 09.02.2026 / ДСНС.

В Оболонському районі столиці в ніч на 9 лютого виникла пожежа на трансформаторній підстанції. Про інцидент повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією рятувальників, виклик про займання на проспекті Оболонському надійшов о 03:54. На місці події було встановлено, що горить трансформаторна підстанція, при цьому існувала реальна загроза поширення вогню на автомобілі, припарковані поруч.

📢 «О 03:54 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Оболонському. Горіла трансформаторна підстанція, існувала загроза розповсюдження вогню на поруч припарковані автомобілі», — йдеться в повідомленні ДСНС.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 04:24. За попередніми даними, внаслідок загоряння ніхто не загинув і не постраждав. Обставини та причини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

☝️ Нагадаємо, 5 лютого у центрі Києва на Хрещатику сталася пожежа в готелі «Дніпро». Тоді рятувальники евакуювали 57 осіб, серед яких була одна дитина. Обійшлося без постраждалих.

👉 Також повідомлялось, що аварійні відключення світла діють у більшості регіонів України. Наразі триває ліквідація наслідків двох масованих ракетно-дронових атак, які російські війська здійснили по українській енергосистемі протягом минулого тижня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

