Неділя, 8 Лютого, 2026
Через удари рф енергосистема України працює в обмеженому режимі

Денис Молотов
Через удари рф енергосистема України працює в обмеженому режимі
Станом на ранок неділі аварійні відключення світла діють у більшості регіонів України. Про це повідомила компанія «Укренерго» у неділю, 8 лютого.

У компанії зазначили, що наразі триває ліквідація наслідків двох масованих ракетно-дронових атак, які російські війська здійснили по українській енергосистемі протягом поточного тижня.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною.

📢 «Ситуація в енергосистемі залишається складною. Рівень дефіциту потужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії, наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів. Але завдяки цілодобовій роботі енергетиків – в частині областей обсяг застосованих обмежень сьогодні менший, ніж учора», – йдеться у повідомленні.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, які забезпечують видачу потужності атомних електростанцій.

☝️ В Укренерго також повідомили, що атомна генерація залишається частково розвантаженою.

📢 «Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена», – зазначили в компанії.

Енергетики підкреслюють, що повернення до прогнозованих графіків відключень у більшості областей стане можливим одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В «Укренерго» звернулися до споживачів із проханням раціонально користуватися електроенергією:

📢 «Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади в мережу одразу та користуйтесь ними почергово. За можливості – перенесіть енергоємні процеси на нічні години, коли навантаження на енергосистему менше».

🔻 Нагадаємо, 7 лютого російські воєнні злочинці атакували Україну понад 400 дронами та близько 40 ракетами. Основною ціллю ударів стали енергомережі, об’єкти генерації та розподільчі підстанції у восьми областях.

Після цієї атаки енергетикам довелося розвантажити три атомні електростанції, що призвело до запровадження відключень електроенергії по всій території країни.

🔻 Крім того, у ніч на неділю сили протиповітряної оборони відбили атаку ударних дронів типу «Shahed» з п’яти напрямків. Загалом противник застосував 101 безпілотник.

