На міст у Херсоні росіяни скинули авіабомби

Увечері суботи, 2 серпня, російська армія атакувала Херсон керованими авіабомбами (КАБ). Внаслідок удару пошкоджено автомобільний міст до мікрорайону «Корабел», кілька будинків та багатоповерхівку. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм 2 серпня.

📢 «Близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку», – йдеться в повідомленні начальника Херсонської обласної військової адміністрації.

☝️За його словами, вибухи пролунали неподалік автомобільного мосту, що з’єднує місто з мікрорайоном Корабел. У результаті авіаудару міст зазнав серйозних пошкоджень. Також фрагменти боєприпасів пошкодили три приватні будинки та одну багатоповерхову житлову споруду.

📢 «Інформація щодо постраждалих наразі відсутня. Усі обставини уточнюються», – додав Прокудін, пообіцявши надати оновлену інформацію після завершення розбору завалів.

📸 Тим часом у соціальних мережах уже з’явилися відеозаписи моменту атаки, на яких зафіксовано вибухи на мосту в Херсоні.

📢 «Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися. Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше», – повідомив з часом очільник ОВА.

Крім того, було зазначено, що суттєво понівечено й газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без природного разу.

Тож місцева влада закликала людей евакуюватися до інших, більш безпечних, районів Херсона. Там обіцяють надати людям всю необхідну допомогу, зокрема, й щодо проживання.

📢 «Також додам, що наші військові контролюють ситуацію. Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно», – резюмував очільник Херсонської ОВА.

☝️ Нагадаємо, напередодні, вранці 1 серпня, російські війська атакували Корабельний район Херсона. Унаслідок того обстрілу загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.