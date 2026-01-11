У кадирова відмовили нирки, кремль шукає наступника – ЗМІ

У кремлі розпочали обговорення потенційних кандидатів на посаду глави Чеченської республіки у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я рамзана каДирова. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

За даними розвідки, у каДирова діагностовано відмову нирок. Наразі він перебуває у власній клініці, де проходить процедури діалізу. Лікарі не надають жодних прогнозів щодо подальшого стану його здоров’я. До Чечні та місця перебування каДирова з’їхалися представники його сімейного клану (тейпу), зокрема й з-за кордону.

На тлі критичного стану здоров’я чинного очільника Чечні в кремлі значно активізувався процес визначення можливого наступника. За інформацією ГУР, серед найбільш імовірних та зручних для москви кандидатів розглядають спікера парламенту Чечні маґомеда даудова, заступника міністра оборони рф апті алаудінова, а також старшого сина рамзана каДирова — ахмата каДирова.

👉 Раніше повідомлялося, що рамзана каДирова екстрено госпіталізували в москві в ніч проти 25 грудня. Офіційних коментарів щодо причин госпіталізації російська сторона не надавала.

Нагадаємо, на початку травня каДиров публічно заявив про намір звернутися до президента рф володимира путіна з проханням звільнити його з посади глави Чечні. Після зустрічі з очільником кремля він повідомив, що не отримав позитивної відповіді. Невдовзі після цього каДиров оприлюднив відео з роздумами про смерть.