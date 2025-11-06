У Білому домі пояснили падіння рейтингу Республіканської партії

Республіканська партія США втрачає популярність серед виборців через нестачу уваги до внутрішніх питань. Про це повідомляє Politico з посиланням на посадовців Білого дому, які коментували результати останніх місцевих виборів.

Представники адміністрації наголосили, що надмірна концентрація Дональда Трампа на зовнішній політиці призвела до очікуваного невдоволення громадян. Для електорату найгострішими залишаються питання економіки та соціального захисту.

📢 «Надмірна увага до зовнішньої політики, коли люди страждають удома, принесла саме ті результати, які можна було очікувати», — сказав близький до Білого дому співрозмовник видання.

За даними журналістів, американських виборців дедалі більше турбує зростання цін, нестача фінансування продовольчих програм і ризик скорочення державних субсидій на медичне страхування. Політтехнолог, близький до адміністрації президента, зазначив, що останнім часом Білий дім практично не приділяє уваги цим темам.

📢 «Президент не говорив про вартість життя вже кілька місяців. Люди все ще страждають фінансово й хочуть бачити, що Білий дім намагається вирішити ці проблеми якнайшвидше», — підкреслив радник Трампа.

Віцепрезидент Джей Ді Венс також визнав потребу у зміщенні фокуса політики Республіканської партії на внутрішні питання. За його словами, навіть попри зменшення інфляції та зниження ставок, країна продовжує долати «катастрофу, успадковану від Джо Байдена».

📢 «Попри певні успіхи у вигляді нижчих ставок і зменшеної інфляції, країна успадкувала катастрофу від Джо Байдена, і робота над поліпшенням якості життя громадян триватиме», — сказав Венс.

Політичний керівник кампанії президента і заступник голови апарату Білого дому Джеймс Блер повідомив, що Трамп планує повернутися до теми економічного добробуту після нового року. За його словами, майбутні виступи глави держави зосереджуватимуться на підтримці середнього класу, боротьбі з інфляцією та реформуванні системи соціальної допомоги.

Тим часом результати місцевих виборів 4 листопада виявилися невтішними для республіканців. Перемогу здобули кандидати від Демократичної партії: мером Нью-Йорка став Зогран Мамдані, губернатором Нью-Джерсі — Мікі Шеррілл, а у Вірджинії перемогла Ебігейл Спенбергер, колишня конгресвумен і співробітниця ЦРУ.

Коментуючи невдачі своєї партії, Дональд Трамп заявив, що причиною поразки стала його відсутність у виборчих бюлетенях. А також тривалий шатдаун, який став найдовшим у сучасній історії США.