Середа, 5 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Урядовий шатдаун у США вже триває рекордно довго

Денис Молотов
Денис Молотов
Урядовий шатдаун у США вже триває рекордно довго

Розпочався 36-й день урядового шатдауну США, який уже став найдовшою зупинкою роботи уряду в історії країни. Про це повідомляє BBC у середу, 5 листопада.

Причиною тривалого паралічу урядових структур стала нездатність Конгресу досягти згоди щодо нового фінансового законопроєкту. Через це сотні тисяч держслужбовців залишилися без заробітної плати, а мільйони американців — без базових державних послуг, на які вони покладалися щодня.

Експерти зазначають, що наслідки урядового шатдауну США стають дедалі відчутнішими у сфері авіаперевезень. Авіадиспетчери, технічний персонал летовищ і співробітники служб безпеки продовжують працювати без оплати, що створює ризики для стабільності внутрішніх рейсів та міжнародного сполучення.

Особливо гостро ситуація позначилася на американцях із низьким рівнем доходів, які залежать від державних програм соціальної підтримки. За даними видання, кожен восьмий мешканець США отримує продовольчу допомогу, однак цього місяця через відсутність фінансування уряд може виплатити лише її частину.

Політичне протистояння у Вашингтоні триває 👇

Демократи відмовляються підтримати короткострокові заходи з фінансування, доки республіканці не погодяться зберегти державні субсидії на медичне обслуговування для малозабезпечених американців. У свою чергу, представники Республіканської партії звинувачують демократів у тому, що ті «тримають уряд у заручниках», вимагаючи поступок заради власних політичних інтересів.

☝️ У разі досягнення компромісу обидві палати Конгресу повинні будуть ухвалити новий закон. Попередній законопроєкт, затверджений Палатою представників, забезпечує фінансування лише до 21 листопада.

За даними історичних записів, з 1977 року федеральний уряд США зупиняв свою роботу понад 20 разів через суперечки між адміністрацією та Конгресом. Найтриваліший попередній шатдаун тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019 року. Це відбувалось також під час попереднього президентства Дональда Трампа.

☝️ Нагадаємо, часткове припинення роботи урядових установ розпочалося опівночі 1 жовтня, коли сторони не змогли домовитися щодо розподілу бюджетних видатків. Ситуація залишається напруженою, а 36-й день урядового шатдауну США став символом глибокої політичної кризи всередині країни.

📌 Також раніше глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що тривале закриття уряду вже завдає значних збитків.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Київщині затримано вітчима, який систематично ґвалтував дітей

КРИМІНАЛ

Повідомлено про підозру посадовцям окупаційної «луганської митниці»

КРИМІНАЛ

Cкасовано графіки відключень електроенергії в усіх регіонах

ВАЖЛИВО

OpenAI готується до IPO з оцінкою до 1 трлн доларів — Reuters

ЕКОНОМІКА

На Львівщині внаслідок ДТП загинули четверо військових

ПОДІЇ

росія атакувала Запоріжжя: загинула людина, багато поранених

ВАЖЛИВО

ОПЕК+ тимчасово призупинить зростання видобутку нафти

ВАЖЛИВО

росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості

ПОДІЇ

На фронті за добу відбулося 168 зіткнень: ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках

ВІЙНА

Маніпуляція: Україна втратила мільярд доларів, підписавши контракт із «американським магазином зброї» — FT

СТОПФЕЙК

Нігерія відреагувала на заяви США щодо військового втручання

ПОЛІТИКА

Знеструмлено сотні населених пунктів після російської атаки

ВАЖЛИВО

За мілітаризацію дітей в окупації через “юнармію” отримали підозри семеро причетних – прокуратура

ПОДІЇ

Естонія допоможе Україні зміцнити ППО та забезпечити Starlink

ВЛАДА

Як жіноче екіпірування формує новий стандарт у військовій культурі

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"