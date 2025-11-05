Урядовий шатдаун у США вже триває рекордно довго

Розпочався 36-й день урядового шатдауну США, який уже став найдовшою зупинкою роботи уряду в історії країни. Про це повідомляє BBC у середу, 5 листопада.

Причиною тривалого паралічу урядових структур стала нездатність Конгресу досягти згоди щодо нового фінансового законопроєкту. Через це сотні тисяч держслужбовців залишилися без заробітної плати, а мільйони американців — без базових державних послуг, на які вони покладалися щодня.

Експерти зазначають, що наслідки урядового шатдауну США стають дедалі відчутнішими у сфері авіаперевезень. Авіадиспетчери, технічний персонал летовищ і співробітники служб безпеки продовжують працювати без оплати, що створює ризики для стабільності внутрішніх рейсів та міжнародного сполучення.

Особливо гостро ситуація позначилася на американцях із низьким рівнем доходів, які залежать від державних програм соціальної підтримки. За даними видання, кожен восьмий мешканець США отримує продовольчу допомогу, однак цього місяця через відсутність фінансування уряд може виплатити лише її частину.

Політичне протистояння у Вашингтоні триває 👇

Демократи відмовляються підтримати короткострокові заходи з фінансування, доки республіканці не погодяться зберегти державні субсидії на медичне обслуговування для малозабезпечених американців. У свою чергу, представники Республіканської партії звинувачують демократів у тому, що ті «тримають уряд у заручниках», вимагаючи поступок заради власних політичних інтересів.

☝️ У разі досягнення компромісу обидві палати Конгресу повинні будуть ухвалити новий закон. Попередній законопроєкт, затверджений Палатою представників, забезпечує фінансування лише до 21 листопада.

За даними історичних записів, з 1977 року федеральний уряд США зупиняв свою роботу понад 20 разів через суперечки між адміністрацією та Конгресом. Найтриваліший попередній шатдаун тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019 року. Це відбувалось також під час попереднього президентства Дональда Трампа.

☝️ Нагадаємо, часткове припинення роботи урядових установ розпочалося опівночі 1 жовтня, коли сторони не змогли домовитися щодо розподілу бюджетних видатків. Ситуація залишається напруженою, а 36-й день урядового шатдауну США став символом глибокої політичної кризи всередині країни.

📌 Також раніше глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що тривале закриття уряду вже завдає значних збитків.