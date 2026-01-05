У Балтійському морі знову пошкодили підводний оптичний кабель

У Балтійському морі неподалік портового міста Лієпая було виявлено пошкодження підводного волоконно-оптичного кабелю, що належить приватній компанії. Про це ввечері 4 січня повідомила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «У Балтійському морі неподалік портового міста Лієпая було пошкоджено підводний волоконно-оптичний кабель, що належить приватній компанії», — зазначила глава латвійського уряду.

За словами Сіліні, інцидент не вплинув на роботу зв’язку в країні, однак держава залучила всі відповідні служби для реагування.

☝️ «Я перебуваю на постійному зв’язку з Центром кризового управління та відповідальними структурами, обставини інциденту з’ясовуються», — повідомила вона.

Зазначається, що кабель був пошкоджений у територіальних водах Латвії поблизу Лієпаї. Державна поліція розглядає версію можливого навмисного пошкодження мережі зв’язку та перевіряє судно, яке рухалося Балтійським морем у районі інциденту.

Правоохоронці піднялися на борт підозрюваного судна у неділю, після чого його було доставлено до порту Лієпаї. Поліція вже поспілкувалася з екіпажем.

📌 У латвійській поліції уточнили, що наразі ні судно, ні члени його екіпажу не перебувають під арештом. Причини пошкодження кабелю офіційно поки що не встановлені.

👉 Нагадаємо, з 2023 року в Балтійському морі було зафіксовано щонайменше десять випадків пошкодження підводних кабелів, що вплинуло на Естонію, Фінляндію, Швецію, Німеччину та Литву. Щонайменше у двох інцидентах встановлено, що кораблі тягнули по дну якорі, які й спричинили ушкодження мереж.

✅ Латвійська компанія LVRTC завершила відновлення пошкодженого у Балтійському морі підводного оптоволоконного кабелю зв’язку. Усі роботи з відновлення та з’єднання волокон були успішно завершені 28 лютого.