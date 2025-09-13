Субота, 13 Вересня, 2025
Як Лисичанська МВА підтримує ВПО та дітей-сиріт у 2025 році

Денис Молотов
Російська агресія кардинально змінила життя Луганської області. Більшість регіону опинилася під тимчасовою окупацією. Тисячі людей залишили домівки. Лисичанська міська військова адміністрація (МВА) активно працює над підтримкою внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Заступниця начальника Лисичанської МВА Оксана Волошина розповіла про ключові ініціативи. Вони поєднують оперативну гуманітарну допомогу з довгостроковими проєктами. Ці зусилля спрямовані на відновлення громади. Про це повідомила Луганська ОВА в суботу, 13 вересня, 2025 року.

✅ Ще у 2022 році в Києві відкрили шелтери для ВПО з Луганщини.

Один із них діє на базі гуртожитку Європейського університету. Там проживає близько 400 людей. Ще понад тисяча переселенців розміщені в гуртожитках Державного педагогічного університету імені Драгоманова. Адміністрація забезпечує їх постільною білизною, продуктами та гуманітарною допомогою. Також організовується медичний, соціальний і психологічний супровід. Особливу увагу приділено людям похилого віку, що потребують додаткової підтримки.

Важливим напрямом стало партнерство з міжнародними благодійними фондами.

Завдяки організаціям «Нова Юкрейн», «Возз’єднання» та «Україна на долонях» лише з початку 2025 року громада отримала близько п’яти тисяч посилок із продуктами харчування, засобами гігієни, вітамінами, дитячим харчуванням, засобами гігієни, вітамінами, дитячим харчуванням, інвалідними візками та іншими необхідними речами.

Прозорий розподіл і відкриті звіти дозволяють донорам переконатися у чесності співпраці, а постійний зворотний зв’язок із людьми через телеграм-канал «Лисичанськ згуртований» забезпечує довіру та ефективність роботи.

Новий проєкт підтримки переселенців із Луганщини стартував у 2025 році.

Він підтримує ВПО в малих містах і селах України. Там немає великих гуманітарних хабів. Виїзні команди доставляють та надають допомогу на місці. Вони також надають консультації щодо соціальних програм.

Окремим напрямом діяльності є турбота про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для дитячих будинків сімейного типу ухвалена програма підтримки на 2025–2026 роки, яка передбачає щорічні виплати на покращення умов проживання. У співпраці з Одеською міською радою вже придбано три будинки для лисичанських родин, ще три очікують в Арцизі. Новий ДБСТ планують відкрити вже у вересні 2025 року, а всі діючі родини отримують стабільну гуманітарну та матеріальну допомогу.

Суттєвим кроком стало створення у 2023 році комунального підприємства «Малий груповий будинок «Світанок».

Це один із небагатьох подібних закладів в Україні, де діти виховуються у сімейних умовах, відвідують дитсадок і ліцей. Сьогодні заклад заповнений і працює успішно, забезпечуючи дітям адаптацію та виховання у максимально наближених до сімейних умовах.

📢 «Наше завдання — не лише забезпечити внутрішньо переміщених осіб гуманітарною допомогою, а й створити для них відчуття захищеності та турботи. Ми прагнемо, щоб кожна дитина мала родинне тепло, а кожна родина — впевненість у завтрашньому дні. Саме тому ми поєднуємо щоденну підтримку переселенців із системними рішеннями для розвитку громади», — наголосила заступниця начальника Лисичанської МВА Оксана Волошина.

Ці ініціативи змінюють життя. Шелтери дають прихисток, а фонди забезпечують ресурсами. Програми для дітей створюють майбутнє.

МВА працює над стабільністю, а Громада тримається разом. Прозорість і зв’язок із людьми – ключ до успіху.

Луганщина залишається незламною!

☝️ Також нагадаємо, що з 1 по 5 вересня 2025 року гуманітарний штаб Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області, розташований у місті Вінниця, надав мешканцям Луганщини комплексну підтримку та допомогу у різних сферах.

e-mail: admin@irtafax.com

