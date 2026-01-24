Тристоронні переговори в Абу-Дабі завершилися

Переговори Україна-США-росія в Абу-Дабі завершилися після трьох годин роботи делегацій в другий день. Про це повідомила речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова Діана Давітян у коментарі РБК-Україна.

📢 За словами журналіста Axios Барака Равіда, який посилається на українських посадовців, переговори відбувалися у «позитивному» та «конструктивному» ключі. Сторони дійшли згоди щодо необхідності продовження діалогу.

☝️ Як зазначається, учасники зустрічі домовилися провести ще один раунд перемовин в Абу-Дабі вже з неділі. При цьому переговори проходили у різних форматах, залежно від тем обговорення.

Ключовими питаннями стали створення буферних зон та механізми контролю за домовленостями. Зустрічі відбувалися за зачиненими дверима, тому конкретні деталі можливих домовленостей наразі не розголошуються.

Нагадаємо, напередодні в Абу-Дабі відбулася перша тристороння зустріч делегацій України, Сполучених Штатів Америки та росії, про що офіційно повідомляли українська сторона та міжнародні ЗМІ.