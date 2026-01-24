Субота, 24 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Тристоронні переговори в Абу-Дабі завершилися

Денис Молотов
Тристоронні переговори в Абу-Дабі завершилися
Фото: Президент ОАЕ зустрівся з делегаціями США, росії та України в Абу-Дабі / 23 січня 2026 року.

Переговори Україна-США-росія в Абу-Дабі завершилися після трьох годин роботи делегацій в другий день. Про це повідомила речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова Діана Давітян у коментарі РБК-Україна.

📢 За словами журналіста Axios Барака Равіда, який посилається на українських посадовців, переговори відбувалися у «позитивному» та «конструктивному» ключі. Сторони дійшли згоди щодо необхідності продовження діалогу.

☝️ Як зазначається, учасники зустрічі домовилися провести ще один раунд перемовин в Абу-Дабі вже з неділі. При цьому переговори проходили у різних форматах, залежно від тем обговорення.

Ключовими питаннями стали створення буферних зон та механізми контролю за домовленостями. Зустрічі відбувалися за зачиненими дверима, тому конкретні деталі можливих домовленостей наразі не розголошуються.

Нагадаємо, напередодні в Абу-Дабі відбулася перша тристороння зустріч делегацій України, Сполучених Штатів Америки та росії, про що офіційно повідомляли українська сторона та міжнародні ЗМІ.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Віткофф зібрався до путіна на москву для переговорів

ВАЖЛИВО

Прем’єр Чехії купив глобус, щоб побачити Гренландію

ПОЛІТИКА

Масована нічна атака рф: ППО знищила більшість ракет і дронів

ВАЖЛИВО

На фронті 79 боїв, більшість на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Дешеві ПК можуть подорожчати: Intel робить ставку на дата-центри

ТЕХНОЛОГІЇ

На КПП водій автобуса покинув пасажирів та втік до Словаччини

КОРДОН

Кабмін звільнив п’ятьох заступників міністра оборони України

ВЛАДА

На фронті боїв за добу побільшало: де найгарячіше – карта від Генштабу

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Трамп у Давосі: США мають ракету, здатну «знищити все»

ВАЖЛИВО

Нічна атака рф по Києву: масштабні відключення тепла і води

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: «Заради припинення ударів по енергетиці українці готові “віддати” Донбас, — New York Times»

СТОПФЕЙК

Україна розгорне нові зенітно-ракетні комплекси на штучному інтелекті – WP

ПОДІЇ

Трамп передумав чинити тарифний тиск на ЄС після переговорів щодо Гренландії

ПОЛІТИКА

З Труханова зняли «браслет» та домашній арешт

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ