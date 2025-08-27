Трамп змінив позицію: США приєднаються до гарантій безпеки України

Сполучені Штати Америки погодилися надати стратегічний рівень підтримки будь-якому формату розгортання наземних сил європейських держав в Україні. Також Вашингтон братиме участь у створенні європейського щита протиповітряної оборони, який має забезпечити гарантії безпеки Україні після завершення війни. Про це 26 серпня повідомило видання Financial Times із посиланням на європейських та українських чиновників.

За даними газети, президент США Дональд Трамп поінформував лідерів європейських держав, що Вашингтон готовий бути частиною “координації” заходів із запобігання новим агресивним діям росії. Американські чиновники уточнили, що йдеться не лише про військову присутність, а насамперед про розвідувальні дані, засоби спостереження, системи командування та контролю, а також про елементи протиповітряної оборони.

У пакеті підтримки розглядається розширення вже діючої допомоги. До систем «Patriot», які США передали Україні, може додатися патрулювання американських літаків, логістична підтримка та розгортання наземних радарів. Усе це має забезпечити ефективний повітряний щит і фактичну безполітну зону, яку створюватимуть європейські війська.

Водночас у Білому домі наголосили, що ця участь США безпосередньо залежатиме від виконання зобов’язань європейськими країнами. Зокрема, йдеться про готовність «Коаліції охочих» виділити десятки тисяч військових для потенційної миротворчої місії в Україні.

Financial Times зазначає, що американська пропозиція ще може бути відкликана.

Однак, навіть сама поява такого плану свідчить про серйозну зміну позиції адміністрації Дональда Трампа. Адже ще на початку року Білий дім виключав будь-яку можливість участі США у захисті повоєнної України. Тепер же Вашингтон погодився піти назустріч європейським партнерам, які протягом багатьох місяців закликали посилити підтримку Києва.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що основні гарантії безпеки Україні мають забезпечувати європейські держави. США, за його словами, лише частково долучатимуться до цього процесу.

Своєю чергою, шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив, що гарантії безпеки після завершення бойових дій справді будуть запроваджені. За його словами, найближчими днями ця тема стане предметом активної роботи між Києвом і міжнародними партнерами.

Таким чином, Сполучені Штати погодилися взяти участь у створенні багаторівневої системи безпеки для України. Це включає як підтримку європейських миротворчих сил, так і посилення повітряного захисту, що значно змінює стратегічний баланс у регіоні.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розпочати «економічну війну» проти росії, якщо кремль відмовлятиметься від переговорів про припинення війни в Україні.