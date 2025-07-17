Четвер, 17 Липня, 2025
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Трамп здатен зупинити війну в Україні до кінця року – ОП

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп здатен зупинити війну в Україні до кінця року - ОП

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що президент США Дональд Трамп має важелі впливу, які дозволяють завершити війну до кінця 2025 року. Про це він сказав в інтерв’ю подкасту The General and The Journalist, що виходить під егідою британської газети The Times.

📢 «Тільки економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора володимира путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого», — зазначив Єрмак.

За словами очільника ОП, якщо Дональд Трамп реалізує свою обіцянку щодо запровадження нових жорстких санкцій проти країн, які закуповують російські енергоносії, це може зрушити ситуацію з мертвої точки.

📢 «Трамп дійсно може завершити війну в Україні до кінця цього року. Якщо виконає свою погрозу запровадити значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ», — підкреслив Єрмак.

☝️ Радник шостого президента України Володимира Зеленського наголосив, що запровадження вторинних санкцій створить додатковий тиск на головних споживачів російських ресурсів.

Єрмак вважає, що такий сценарій змусить Китай та Індію — найбільших імпортерів російських енергоносіїв — вплинути на москву. Для того, щоб самим уникнути загрози нових торговельних обмежень із боку США.

За планом Трампа, впродовж 50 днів необхідно укласти мирну угоду. У іншому випадку, – США накладуть 100% мито на імпорт товарів з країн, які торгують із росією.

📢 «Якщо за 50 днів не буде укладено мир в Україні, то мита у розмірі 100% стягуватимуться з товарів, що імпортуються до США з будь-якої країни, яка імпортує будь-які товари з росії», — пояснив Єрмак.

📌 Раніше Дональд Трамп уже висловлював своє розчарування діями росії. Він публічно пообіцяв запровадити проти неї «дуже суворі тарифи», якщо не буде досягнуто миру. У свою чергу москва сприйняла його заяви «всерйоз» і «уважно відстежує» динаміку позицій США.

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