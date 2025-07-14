Трамп погрожує росії 100% тарифами та надає Україні 17 Patriot

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вчергове висловив розчарування діями росії та анонсував радикальні кроки у відповідь. Якщо протягом 50 днів не буде укладено угоди про мир в Україні, США накладуть на рф «дуже суворі тарифи», що сягатимуть 100%.

Про це Трамп заявив 14 липня під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі.

📢 «Ми дуже, дуже незадоволені ними (росією – ред.). І якщо ми не домовимося протягом 50 днів, ми накладемо дуже суворі тарифи, приблизно у 100%», — наголосив американський лідер.

☝️ Президент США додав, що його розчарування путіним викликане зірваними домовленостями:

📢 «розчарований путіним, бо думав, що ми домовимося два місяці тому. Але, схоже, цього не буде. Тому, виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи. Якщо ми не домовимося за 50 днів, все дуже просто: ми підвищимо тарифи до 100%. Все просто. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити».

«Patriot» для України — вже за кілька днів

У ході виступу Трамп окремо підтвердив намір США передати Україні сучасне озброєння, зокрема зенітно-ракетні комплекси «Patriot». За його словами, мова йде про 17 систем, але він не уточнив, чи йдеться про повноцінні батареї, чи лише пускові установки.

📢 «Ми відправляємо нашу зброю в Україну. Ми не будемо платити, але будемо виготовляти найкращу зброю. Звернемось до Німеччини задля відправки ракет Patriot. Координуватиме це НАТО, і вирішуватиме, куди відправляти цю зброю», — заявив президент.

За словами Трампа, частина систем прибуде в Україну вже протягом кількох днів.

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