Денис Молотов
Трамп заявив, що варіант «мирного плану» не є остаточним

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у суботу, 22 листопада, заявив, що «мирний план» США щодо врегулювання війни між Україною та росією не є остаточною пропозицією й покликаний забезпечити шлях до миру.

На запитання журналіста про те, чи можна вважати документ проблематичним і чи є він остаточним варіантом для України, Трамп відповів: «Ні, не остаточна (пропозиція — ред.)».

Американський президент також знову підкреслив, що нинішня війна між Україною та росією взагалі не повинна була початися.

📢 «Ми хотіли б досягти миру. Це мало статися вже давно, війна України з росією не мала б ніколи статися. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми маємо її закінчити», — заявив Трамп.

Водночас Трамп зазначив, що якщо шостий президент України Володимир Зеленський не погодиться на «мирний план» США, то він може продовжувати «боротися зі всіх сил».

☝️ Нагадаємо, що 23 листопада у Женеві заплановані переговори між США, Україною та Європейським Союзом щодо нового «мирного плану» США. Цей документ, начебто, було запропоновано та схвалено Дональдом Трампом.

📌 Американський лідер також повідомив, що Україна має час до наступного четверга, 27 листопада, щоб визначитися щодо запропонованих умов. Трамп підкреслив, що Україна продовжує втрачати позиції на фронті, а отже, має діяти у власних інтересах, припинивши бойові дії.

