Трамп заявив, що путін, ймовірно, допомагає Ірану

Денис Молотов
Трамп заявив, що путін, ймовірно, допомагає Ірану
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Диктатор путін допомагає Ірану — таку можливість допустив президент США Дональд Трамп, коментуючи інформацію про потенційну підтримку Тегерана з боку москви. Про це повідомляє Associated Press у п’ятницю, 13 березня.

📢 «Я думаю, що він, можливо, трохи їм допомагає, так, я так гадаю. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, так?», – сказав Трамп.

На уточнення журналіста про те, що США дійсно надають допомогу Україні, американський президент відповів:

📢 «Так, ми теж їм допомагаємо».

Після цього Трамп додав, що подібні дії різних держав у міжнародній політиці є взаємними.

📢 «І він так каже, і Китай сказав би те саме, знаєте. Це як, еге ж, вони це роблять, і ми це робимо, якщо бути чесними», – сказав він.

☝️ Коментарі президента США пролунали після повідомлень у медіа з посиланням на американські спецслужби, згідно з якими росія нібито передає Ірану інформацію, яка може допомогти Тегерану завдавати ударів по військових об’єктах США, Ізраїлю та їхніх союзників у регіоні Перської затоки.

Водночас раніше спеціальний посланець США Стів Віткофф заявляв, що російська сторона заперечила передачу Ірану розвідувальних даних. За його словами, після таких пояснень у Вашингтоні вирішили повірити цим заявам.

👉 Також нагадаємо, що втрати країн Перської затоки від експорту енергоресурсів уже перевищили 15 мільярдів доларів після різкого скорочення транспортування через Ормузьку протоку на тлі військової ескалації навколо Ірану.

