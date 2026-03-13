ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
Країни Перської затоки вже втратили понад $15 млрд через війну

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Втрати країн Перської затоки від експорту енергоресурсів уже перевищили 15 мільярдів доларів після різкого скорочення транспортування через Ормузьку протоку на тлі військової ескалації навколо Ірану. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на оцінки аналітичної компанії Kpler.

За даними аналітиків, у звичайних умовах через стратегічну протоку щодня транспортується нафта, нафтопродукти та скраплений природний газ приблизно на 1,2 млрд доларів.

Однак після загострення конфлікту 28 лютого рух через цей ключовий морський маршрут майже повністю припинився. Аналітик Флоріан Грюнбергер зазначив, що нині через протоку проходять лише «незначні» обсяги вантажів, якщо порівнювати їх із довоєнним періодом.

☝️ Найбільшу частку заблокованих постачань становить сира нафта — близько 71% від загальної вартості вантажів.

Найбільших фінансових втрат зазнала Саудівська Аравія, яка є найбільшим експортером нафти в регіоні. За оцінками компанії Wood Mackenzie, королівство вже недоотримало приблизно 4,5 млрд доларів доходів від початку конфлікту.

Водночас Саудівська Аравія планує найближчими днями суттєво збільшити постачання нафти через Червоне море, щоб частково компенсувати втрати від обмежень у Перській затоці.

Керівник економічного підрозділу Wood Mackenzie Пітер Мартін зазначив, що найбільш уразливою серед країн регіону залишається Ірак, адже близько 90% доходів державного бюджету країни формує нафтова галузь.

📢 «Кувейт та Катар також переважно залежать від експорту енергоносіїв, однак вони мають великі суверенні фонди добробуту, які можуть пом’якшити короткострокові наслідки», – додав він.

За даними Kpler, щонайменше 10,7 млрд доларів у вигляді вантажів сирої нафти, нафтопродуктів та скрапленого природного газу наразі залишаються заблокованими в Ормузькій протоці.

Частину цих поставок було продано за довгостроковими контрактами, укладеними ще до початку війни. У таких випадках доходи можуть надійти пізніше, оскільки оплата зазвичай здійснюється через 15–30 днів після завантаження вантажів.

Співзасновник аналітичної компанії Kayrros Антуан Халфф зазначив, що Саудівська Аравія має більше можливостей пережити перебої з експортом, ніж Ірак. Останній, ризикує зазнати значно серйозніших фінансових наслідків. Крім того, Саудівська Аравія володіє запасами нафти у закордонних сховищах, що дозволяє певний час підтримувати постачання клієнтам навіть у разі перебоїв із транспортуванням.

Зростання світових цін

☝️ Частково втрати експортерів може компенсувати зростання світових цін на нафту, яке відбулося на тлі конфлікту. Водночас експерти наголошують, що основний фінансовий тягар подорожчання енергоносіїв зрештою ляже на автомобілістів та інших кінцевих споживачів.

За оцінками Wood Mackenzie, нафтовидобувні країни Перської затоки — Саудівська Аравія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт і Бахрейн — загалом відтермінували продажі нафти приблизно на 13,3 млрд доларів.

Окремо аналітики підрахували, що перші 100 годин військової операції США проти Ірану коштували приблизно 3,7 млрд доларів. Тобто, близько 891 млн доларів на добу. Такий розрахунок оприлюднив Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Нагадаємо

5 березня Сенат США відхилив пропозицію обмежити військові повноваження президента Дональда Трампа щодо проведення операцій проти Ірану без схвалення Конгресу. Законопроєкт підтримали 48 сенаторів, тоді як 52 проголосували проти. Голосування стало своєрідною перевіркою підтримки Конгресом військової кампанії проти Ірану, яку Трамп розпочав без попереднього погодження із законодавцями.

👉 Також було повідомлено, що Іран розглядає можливість стягування «плати за безпеку» з нафтових танкерів і комерційних суден, що належать країнам-союзникам США у Перській затоці.

