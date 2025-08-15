Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з путіним

Президент США Дональд Трамп очолив американську делегацію, що вирушила до міста Анкоридж на Алясці, де сьогодні відбудеться саміт Трампа і путіна. Російську сторону очолює російський диктатор владімір путін. Про це повідомило агентство Reuters, яке вело пряму відеотрансляцію у п’ятницю, 15 серпня.

Trump, Putin set to meet in Alaska to discuss war in Ukraine https://t.co/pJ4yRZIfOB — Reuters (@Reuters) August 15, 2025

Главу Білого дому бачили на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд, де він піднявся на борт президентського літака Air Force One. Цього разу Трамп не давав коментарів журналістам перед вильотом, лише обернувся та помахав рукою перед посадкою.

Напередодні у соцмережі Truth Social він заявив, що «ставки високі», підкресливши значення майбутніх переговорів.

Білий дім оприлюднив офіційний розклад саміту:

06:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) – виліт Трампа з Вашингтона до Анкориджа;

– виліт Трампа з Вашингтона до Анкориджа; 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) – початок переговорів між Трампом і путіним;

– початок переговорів між Трампом і путіним; 17:45 за місцевим часом (04:45 в суботу за Києвом) – повернення американського президента до Вашингтона.

Як зазначається, у разі успішних переговорів уже до кінця наступного тижня планується тристороння зустріч за участі Трампа, путіна та шостого президента України Володимира Зеленського. Ймовірно, до неї можуть долучитися і деякі європейські лідери.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що у випадку провалу нинішніх перемовин він готовий оголосити проти росії нові санкції.

👉 Нагадаємо, що напередодні запланованого саміту на Алясці, який відбудеться без участі України та європейських партнерів, посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зробила публічну заяву, що прагнення миру з боку України незмінне.