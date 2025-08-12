Вівторок, 12 Серпня, 2025
Трамп відклав підвищення тарифів на китайські товари

Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким тимчасово відкладає підвищення тарифів на китайські товари на 90 днів. Про це у понеділок, 11 серпня, повідомило агентство Reuters.

☝️ За інформацією видання, ще 12 травня США та Китай досягли домовленості у Женеві, яка передбачала відтермінування окремих мит, введених через торговельний конфлікт. Ця суперечка загострилася після повернення Трампа до президентської діяльності у січні. Попри досягнуту угоду, ключові розбіжності між Вашингтоном і Пекіном залишаються — зокрема щодо незаконної торгівлі фентанілом, статусу Тайваню та домінування державних підприємств у китайській економіці.

Пекін, зі свого боку, застосовує експорт мінеральних ресурсів як інструмент політичного тиску. Аналітики попереджають, що зупинка таких поставок може створити внутрішні проблеми для адміністрації Трампа та Республіканської партії. Особливо, якщо уповільнення економіки негативно позначиться на виробництві товарів, які потребують цих матеріалів.

📅 Нагадаємо, у липні делегації США та Китаю розпочали новий раунд переговорів у Швеції, прагнучи досягти компромісу з торговельних питань.

30 липня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що китайських посадовців попередили про можливі наслідки подальших закупівель російської нафти, яка перебуває під санкціями.

📢 «Це може спонукати Конгрес до введення додаткових мит», — наголосив Бессент.

