Вашингтон попередив Пекін: купівля нафти в рф матиме наслідки

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час пресконференції у Стокгольмі нагадав китайській делегації про ризики подальшої закупівлі нафти з росії, яка перебуває під міжнародними санкціями. За його словами, така торгівля може обернутися жорсткими митами. Зустріч стала фінальним етапом дводенних переговорів між США та Китаєм щодо врегулювання торговельної напруги. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

Він уточнив, що у Конгресі США вже перебуває законопроєкт, який дозволяє президентові Дональду Трампу запроваджувати тарифи до 500% на енергоносії з рф, що постачаються третім країнам. У разі ухвалення цього закону митні обмеження можуть набути глобального характеру, адже Сполучені Штати закликають своїх союзників долучитися до таких кроків, аби обмежити приплив грошей у російський енергетичний сектор.

📢 «Тож я думаю, що кожен, хто купує російську нафту, яка перебуває під санкціями, має бути готовий до цього», — заявив Бессент.

У відповідь представники Китаю наголосили, що в цьому питанні діятимуть виключно згідно з внутрішніми інтересами.

📢 «Китай є суверенною державою з енергетичними потребами, і закупівлі нафти здійснюватимуться на основі внутрішньої політики країни», — цитує Бессент реакцію китайської сторони.

За словами американського міністра, Пекін висловив готовність до економічного тиску, якщо США введуть нові обмеження:

📢 «Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо порушувати їхній суверенітет, тому вони готові платити 100% мито».

Китай наразі залишається найбільшим імпортером російської нафти у світі, споживаючи орієнтовно 2 мільйони барелів щодоби. Іншими ключовими покупцями є Індія та Туреччина. Усі вони продовжують імпорт, попри санкції з боку західних країн, що були накладені після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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