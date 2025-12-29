Трамп: путін «дуже серйозно» налаштований щодо миру

Президент США Дональд Трамп вважає, що російські удари по Україні не є ознакою несерйозного ставлення диктатора володимира путіна до мирного врегулювання. Про це він заявив під час зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можуть атаки рф свідчити про відсутність реальних намірів москви щодо миру, глава Білого дому наголосив:

📢 «Ні, він (путін – ред.) дуже серйозний».

☝️ Трамп також звернув увагу на те, що Україна завдала низки потужних ударів у відповідь. «І я не кажу це в негативному ключі», – зазначив президент США. «Україна постійно атакує росію. І я не думаю, що це діло рук Конго або США», – несподівано додав Трамп.

За словами американського лідера, під час телефонної розмови в неділю володимир путін скаржився на вибухи «в різних частинах росії». Водночас Трамп припустив, що йдеться про удари з українського боку.

📌 Президент США вкотре висловив переконання, що і Україна, і росія зацікавлені в завершенні війни.

Раніше Володимир Зеленський повідомив європейським лідерам, що не очікує відмови росії від максималістських вимог і її згоди з запропонованим мирним планом.

До цього глава Української держави заявляв, що план Дональда Трампа узгоджений «на 90%» і «багато чого можна вирішити до Нового року».

👉 Нагадаємо, напередодні переговорів Володимира Зеленського з Дональдом Трампом європейські лідери та партнери підтвердили подальшу підтримку України.

👉 Раніше Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Нібито сторони детально обговорили 20 пунктів мирного плану.