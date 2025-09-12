Трамп про дрони рф в Польщі: «Можливо, це була помилка»

Президент США Дональд Трамп висловив свою позицію щодо нещодавнього інциденту, коли понад два десятки російських безпілотників увійшли в повітряний простір Польщі. Виступаючи 11 вересня перед журналістами, він заявив, що ця ситуація могла бути випадковістю, повідомляє DW.

📢 «Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я незадоволений нічим, що пов’язано з цією ситуацією. Але, сподіваюся, все це скоро закінчиться», – сказав Трамп.

Президент підкреслив, що засуджує дії росії навіть через сам факт наближення її військової техніки до польських кордонів.

📢 «Мені це не подобається. Я цим незадоволений», – наголосив він.

👉 Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп провів переговори з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Під час розмови вони обговорили атаку російських дронів, яка викликала стурбованість як у Варшаві, так і серед союзників НАТО.