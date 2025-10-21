Вівторок, 21 Жовтня, 2025
Трамп під час зустрічі із Зеленським скаржився, що не отримав Нобелівської премії миру — WP

Денис Молотов
За інформацією The Washington Post, Трамп постійно скаржився на Нобелівську премію миру під час зустрічі з Володимиром Зеленським, що відбулася минулого тижня у Білому домі. Джерела видання розповіли, що американський президент неодноразово повертався до цієї теми, висловлюючи роздратування через те, що не став лауреатом престижної нагороди.

Один з європейських дипломатів, якого поінформували про переговори, охарактеризував зустріч як «безладну». За його словами, Трамп «безперервно скаржився на те, що він не отримав Нобелівської премії миру».

☝️ У контексті обговорення війни росії проти України співрозмовники WP зазначили, що Трамп наполягав на поступках Києва. За їхніми словами, він пропонував Україні віддати весь Донбас для досягнення домовленості з москвою.

📢 «Путін хоче закінчити війну. Це можна зробити швидко», – цитує, начебто, слова Трампа джерело видання.

У публікації також нагадується, що раніше Financial Times повідомляла про подібну позицію американського лідера. За даними газети, Трамп вимагав від Зеленського погодитися на умови кремля, включно з поступками щодо території Донбасу.

Водночас сам Трамп спростував цю інформацію. Очільник Білого дому заявив, що ніколи не обговорював із Зеленським передачу Донбасу росії.

📢 «Я лише закликав сторони зупинитися по лінії фронту», – наголосив він.

Таким чином, зустріч двох лідерів, за даними західних ЗМІ, пройшла у напруженій атмосфері та супроводжувалася низкою суперечливих заяв.

👉 Також нагадаємо, що на москві заперечили повідомлення про відкладену зустріч лаврова і Рубіо, назвавши їх «некоректними».

