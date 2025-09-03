Четвер, 4 Вересня, 2025
ПОЛІТИКА

Трамп планує найближчим часом знати, що відбувається

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп повідомив, що найближчими днями проведе розмову з Володимиром. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Вашингтоні в середу, 3 вересня.

Журналісти запитали американського лідера, чи готовий він вживати заходів проти російського диктатора, зважаючи на те, що дедлайн щодо зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським вже підходить до завершення.

📢 «Я дуже скоро поговорю з ним і я буду приблизно знати, що ми збираємося робити. Ми вжили дуже рішучих заходів, як ви знаєте… Але я поговорю з ним у найближчі кілька днів, і ми подивимося. Я буду точно знати, що відбувається», – відповів Трамп.

Американський президент також навів дані щодо втрат обох сторін. За його словами,

📢 «7819 людей було вбито минулого тижня». Він зазначив, що росія й Україна втрачають солдатів у масштабах, яких «ніхто не бачив з часів Другої світової війни».

☝️ Трамп висловив надію, що для завершення війни вдасться знайти «хороше рішення».

Нагадаємо, раніше президент США заявив, що він «дуже розчарований» путіним, який не погоджується на зустріч із Зеленським і водночас посилює атаки на Україну.

Сьогодні ж російський диктатор заявив про готовність зустрітися з шостим українським президентом, але лише у москві.

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп оголосив про перенесення штабу Космічного командування США з Колорадо-Спрінгс до міста Гантсвілл у штаті Алабама.

