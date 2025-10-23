Четвер, 23 Жовтня, 2025
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном обмеження ядерної зброї

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном обмеження ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп повідомив, що має намір обговорити з лідером КНР Сі Цзіньпіном питання обмеження ядерної зброї під час запланованої зустрічі у Південній Кореї наступного тижня. Про це пише агентство Reuters у четвер, 23 жовтня.

За словами американського президента, під час переговорів він прагне порушити тему скорочення ядерних арсеналів. Він не виключає досягнення домовленості з Китаєм.

☝️ «Раніше володимир путін пропонував ідею двостороннього зменшення ядерного потенціалу, і я сподіваюся, що Китай також приєднається до цього процесу», — сказав Трамп.

Він додав, що Сполучені Штати наразі мають найбільший ядерний арсенал у світі, росія посідає друге місце, тоді як Китай — третє.

📢 «Я думаю, що це добре. Я думаю, що це дуже доречно. У нас найбільше ядерної зброї, росія посідає друге місце, Китай насправді є третім з великим відривом, але вони матимуть дуже багато через чотири-п’ять років», — зазначив він.

Трамп підкреслив, що деескалація у цій сфері є нагальною потребою. «І я думаю, що ми, ймовірно, долучимо Китай до цього», — додав він.

Під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті президент США уточнив, що планує також обговорити з Сі Цзіньпіном закупівлю Китаєм російської нафти та можливі шляхи припинення війни в Україні.

На його думку, китайський лідер може бути готовий до пошуку рішень для завершення конфлікту.

📢 «Сі Цзіньпін, ймовірно, переглянув своє ставлення до конфлікту в Україні та готовий до обговорення шляхів його завершення», — сказав Трамп.

☝️ Якщо сторони досягнуть угоди, це може стати проривом у торговельно-економічних відносинах між США та Китаєм, які перебували у стані напруження протягом останніх років.

Візит Дональда Трампа до Куала-Лумпура та Південної Кореї, де заплановано його зустріч із Сі Цзіньпіном, очікується наприкінці жовтня.

👉 Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ КНР поки що не підтвердили проведення зустрічі лідерів США і Китаю наприкінці місяця.

📌 Також стало відомо, що Сполучені Штати 22 жовтня оголосили про введення нових санкцій проти найбільших російських нафтових компаній — «Роснєфті» та «Лукойлу». Було закликано кремль якнайшвидше погодитися на припинення бойових дій.

