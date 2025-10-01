Трамп готовий до «батога» щодо путіна – Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Сполучені Штати найближчим часом можуть завдати удару по владіміру путіну у найвразливішому для нього місці. Про це він сказав журналістам у коментарі Politico у вівторок, 30 вересня.

☝️ Стубб пояснив, що президент США Дональд Трамп змінив підхід у відносинах із росією:

📢 «Він (Трамп – ред.) переконався, що ‘пряник’ з росіянами спрацьовує рідко, тому перейшов до етапу ‘батога’. Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг», – наголосив фінський лідер.

Фінський президент, відомий як послідовний прихильник України, відзначив, що його надихнула жорстка критика путіна, яка останні два тижні звучить від Трампа та представників американської адміністрації.

Водночас у Брюсселі та багатьох європейських столицях слова Трампа про можливість повного повернення Україні її територій сприйняли зі скепсисом. Проте Стубб вважає ці сигнали щирими, адже має особистий контакт із Трампом — обидва політики неодноразово зустрічалися під час гри в гольф.

📢 «Президент Трамп працює, якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну. У нього в сумці 14 ключок», – сказав він, маючи на увазі широкий набір важелів впливу.

За словами Стубба, йдеться як про жорсткі санкції, включно з вторинними, так і про нові тарифні обмеження чи активніше використання американського арсеналу озброєнь, здатних уражати цілі глибоко на території росії.

📢 «Не потрібно читати ‘Мистецтво угоди’, щоб зрозуміти, як веде переговори президент Трамп. Це нетрадиційний, але результативний стиль. Якщо після зустрічі на Алясці путін і далі вбиватиме цивільних в Україні, президент Трамп має всі підстави відреагувати», – підсумував Стубб.

👉 Раніше Стубб прогнозував зміну підходу Трампа до путіна ще у серпні, зауваживши, що «терпець американського лідера майже вичерпано».

👉 Також повідомлялось, що військова частина домовленостей про гарантії безпеки для України перебуває на фінальній стадії.