Трамп дозволив допомогу Україні для атак по росії –ЗМІ

США нададуть Україні розвідувальні дані для проведення ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі росії. Паралельно у Вашингтоні розглядають можливість передачі Києву нових систем озброєння, здатних уражати цілі на більшій відстані. Про це 1 жовтня повідомило видання The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних американських чиновників.

☝️ За інформацією джерел, президент Дональд Трамп нещодавно підписав дозвіл, який відкриває доступ українській стороні до даних від розвідслужб і Пентагону. Йдеться про підтримку при завданні ударів по території рф. У виданні підкреслюють, що це перший випадок, коли адміністрація Трампа дозволила таку форму допомоги.

📢 «Офіційні особи США також звернулися до союзників по НАТО із проханням надати аналогічну підтримку», — зазначають журналісти WSJ.

У публікації підкреслюється, що розширення обміну розвідувальною інформацією з Києвом демонструє новий етап підтримки з боку Вашингтона. Це відбувається на тлі того, що ініціативи Білого дому щодо мирних переговорів не мали результату.

👉 Крім того, Білий дім розглядає можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk з дальністю дії близько 2400 км та Barracuda з радіусом ураження близько 800 км.

☝️ Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що адміністрація Дональда Трампа дійсно обговорює варіанти постачання Україні Tomahawk.