Четвер, 2 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп дозволив допомогу Україні для атак по росії –ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп дозволив допомогу Україні для атак по росії –ЗМІ

США нададуть Україні розвідувальні дані для проведення ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі росії. Паралельно у Вашингтоні розглядають можливість передачі Києву нових систем озброєння, здатних уражати цілі на більшій відстані. Про це 1 жовтня повідомило видання The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних американських чиновників.

☝️ За інформацією джерел, президент Дональд Трамп нещодавно підписав дозвіл, який відкриває доступ українській стороні до даних від розвідслужб і Пентагону. Йдеться про підтримку при завданні ударів по території рф. У виданні підкреслюють, що це перший випадок, коли адміністрація Трампа дозволила таку форму допомоги.

📢 «Офіційні особи США також звернулися до союзників по НАТО із проханням надати аналогічну підтримку», — зазначають журналісти WSJ.

У публікації підкреслюється, що розширення обміну розвідувальною інформацією з Києвом демонструє новий етап підтримки з боку Вашингтона. Це відбувається на тлі того, що ініціативи Білого дому щодо мирних переговорів не мали результату.

👉 Крім того, Білий дім розглядає можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk з дальністю дії близько 2400 км та Barracuda з радіусом ураження близько 800 км.

☝️ Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що адміністрація Дональда Трампа дійсно обговорює варіанти постачання Україні Tomahawk.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія атакувала Україну 5 ракетами та майже 50 дронами

ВІЙНА

ОБСЄ заявив про смерть близько 169 українських військових в полоні: у МЗС відреагували на звіт про злочини рф

ПОДІЇ

Понад половина зі 158 боїв на фронті припала на три напрямки: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Трамп дозволив Україні бити по росії – Келлог

ВАЖЛИВО

Понад 80 дітей зі Щастинської громади оздоровилися цього року

ЛУГАНЩИНА

На Харківщині інтенсивність штурмів рф знизилась на близько 15-20% – командир підрозділу “Терра”

ПОДІЇ

Луганщина розвиватиме співпрацю зі Словенією у сфері соціальних ініціатив

ЛУГАНЩИНА

Марківська громада організувала літнє оздоровлення для дітей

ЛУГАНЩИНА

росія готується до війни з НАТО — міністр оборони Нідерландів

ВАЖЛИВО

Варшава закликала своїх громадян терміново виїхати з Білорусі

ВАЖЛИВО

Грошова допомога для жителів Міловської громади

ЛУГАНЩИНА

Спортсменка з Луганщини – срібна призерка чемпіонату Європи з паверліфтингу

СПОРТ

МАГАТЕ повідомило про вибух біля Південноукраїнської АЕС

ВАЖЛИВО

У Норвегії біля аеропорту Бреннейсунн помітили невідомий дрон

ПОДІЇ

Помічено ударний дрон рф з тепловізором, що прямував на Суми

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"