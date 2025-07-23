Трамп анонсував масштабну угоду з Японією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про досягнення, як він висловився, «масштабної» торговельної домовленості з Японією. Про це Трамп написав на власній сторінці у соціальній мережі Truth Social. За його словами, угода передбачає інвестиції в американську економіку на сотні мільярдів доларів, а також зміну митної політики обох країн.

Згідно з заявою Трампа, японська сторона зобов’язалася інвестувати в економіку США 550 мільярдів доларів. Також передбачено встановлення взаємного 15% тарифу. Президент підкреслив, що за цією схемою США отримають до 90% вигоди.

📢 «Ця угода створить сотні тисяч робочих місць, нічого подібного ще ніколи не було. Мабуть, найголовніше, що Японія відкриє свою країну для торгівлі, включаючи автомобілі та вантажівки, рис та деякі інші сільськогосподарські продукти, а також інші товари», — заявив Трамп.

Водночас він також повідомив, що обидві країни знаходяться на фінальному етапі погодження нового контракту, який стосуватиметься спільного експорту скрапленого природного газу з Аляски. Деталей щодо обсягів або термінів реалізації цього проєкту Трамп поки не оприлюднив. Інформацію підтвердило агентство Bloomberg.

Прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба, коментуючи слова Трампа, заявив, що Токіо дійсно досяг угоди з Вашингтоном. За його словами, імпортні мита США на японські автомобілі буде знижено з нинішніх 25% до 15%. Ішіба підкреслив, що Японія не знижуватиме мита на американську сільськогосподарську продукцію, адже наполягала на взаємовигідному форматі.

Японський прем’єр також нагадав, що з лютого активно просував концепцію «інвестицій замість тарифів», яку запропонував особисто Трампу. Він назвав нинішню угоду перемогою стратегічної дипломатії, яка дозволила уникнути жорстких торговельних санкцій з боку США.

Як відомо, ще у травні цього року Дональд Трамп публічно заявляв про плани перегляду митної політики у відносинах із Японією. Тоді він підкреслив, що прагне досягти «справедливих умов», які стимулюватимуть американський експорт та захистять внутрішній ринок.

☝️ Також нагадаємо, що офіс колишнього президента США Барака Обами відреагував на заяви Дональда Трампа, який звинуватив його та Гілларі Клінтон у спробі державного перевороту після виборів 2016 року.