Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) та щонайменше два інші американські розвідувальні відомства виявили несанкціонований доступ до системи, яка обробляє несекретну інформацію. Про інцидент 24 листопада першою повідомила The New York Times з посиланням на американських посадовців та інших обізнаних співрозмовників.

За даними видання, крім ЦРУ, інцидент зачепив Офіс директора Національної розвідки США та Національне агентство геопросторової розвідки. Співрозмовник Associated Press окремо підтвердив злам системи ЦРУ. За його словами, проблему вже усунули, а секретні матеріали інцидент не зачепив. Які несекретні відомості могли опинитися у сторонніх осіб, джерело не уточнило, повідомляє AP.

Що відомо про систему та ймовірних нападників

Зачеплену систему використовують для розвідки з відкритих джерел, або OSINT. Вона допомагає аналітикам опрацьовувати публікації в медіа, дописи в соцмережах, комерційні бази даних і супутникові знімки. Поєднання таких відомостей дає змогу виявляти закономірності, яких не видно в окремих матеріалах. Інформація про те, які теми відстежують аналітики та які дані вони зіставляють, теж може бути чутливою. Такий ризик описали експерти, опитані Nextgov/FCW.

За даними джерел NYT, під час атаки могли використати ARTEX – інструмент на основі штучного інтелекту, створений китайським розробником. Двоє співрозмовників видання назвали його використання однією з попередніх ознак можливої причетності Китаю. Хто саме стоїть за проникненням, публічно не встановлено. ЦРУ відмовилося коментувати інцидент на запит Nextgov/FCW, а Офіс директора Національної розвідки не відповів на запит видання.

Окремий інцидент у Європі мав підтверджені наслідки для користувачів. 23 листопада Єврокомісія повідомила про витік персональних даних з навчальної платформи EU Academy. Серед даних, що потрапили у витік, були імена та адреси електронної пошти.

👉 Також нагадаємо, що у середу, 25 листопада 2026 року, у роботі сервісів штучного інтелекту компанії OpenAI стався масштабний технічний збій. Користувачі в різних країнах світу, зокрема в Європі та Україні, зафіксували масові помилки під час генерації відповідей у ChatGPT.