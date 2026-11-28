Угорщина скасувала заборону на в’їзд і перебування в країні для командувача Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберта Бровді. Він відомий за позивним «Мадяр». Про це 27 листопада повідомило видання Magyar Hang, матеріал якого переказало угорськомовне видання Transtelex.

За даними журналістів, Національна генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини оприлюднила повідомлення 18 листопада. Відомство скасувало трирічну заборону та вилучило відповідне попередження з міграційного реєстру.

МВС Угорщини пояснило журналістам, що перегляд такої заборони може ініціювати Управління захисту конституції. Для цього потрібен висновок Інформаційного управління. Якщо обставини суттєво змінилися, міграційна служба може скасувати обмеження або скоротити строк його дії. У відповіді МВС, яку навели медіа, ішлося про загальну процедуру. Конкретних підстав рішення щодо Бровді відомство не назвало.

Повідомлення міграційної служби з’явилося за шість днів до переговорів Зеленського й прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Лідери зустрілися 24 листопада на Закарпатті. За повідомленням Офісу президента України, вони обговорили енергетику, торгівлю, гуманітарну підтримку та розвиток прикордонного сполучення.

Чому уряд Орбана запровадив заборону

Про обмеження 28 серпня 2025 року оголосив тодішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він пов’язав рішення з ударами по нафтопроводу «Дружба», яким Угорщина отримувала російську нафту. Тоді Сійярто заявив, що заборона для українського командувача поширюватиметься на Угорщину та Шенгенську зону.

Бровді відреагував на заяву Сійярто, наголосивши на своєму угорському походженні. Він також звинуватив тодішню владу Угорщини в тому, що закупівля російської нафти допомагає фінансувати війну проти України.

Окремо у січні 2026 року російський суд заочно засудив Бровді до довічного ув’язнення. Український командувач публічно відреагував на вирок.

👉 Нагадаємо, що полк «К-2» та «Птахи Мадяра» завершили перехід у Сили безпілотних систем Збройних сил України. Про це 2 вересня повідомив командувач СБС Роберт Бровді “Мадяр”. За його словами, 414-та окрема бригада БПС Птахи Мадяра (під командуванням Кліма) остаточно перейшла зі складу Сухопутних військ у СБС. Найближчим часом її чисельність планується збільшити вдвічі.