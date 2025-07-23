Обама відкинув звинувачення Трампа у «спробі перевороту»

Офіс колишнього президента США Барака Обами відреагував на заяви Дональда Трампа, який звинуватив його та Гілларі Клінтон у спробі державного перевороту після виборів 2016 року. Про це 23 липня повідомило видання The Guardian.

У своїй заяві Трамп зазначив, що Обама та тодішня держсекретарка Гілларі Клінтон нібито фабрикували докази російського втручання у вибори та поширювали фейкові звинувачення. Він також назвав їхні дії «спробою перевороту».

У відповідь команда Обами назвала ці звинувачення «нісенітницею», яка не заслуговує на увагу. Але все ж прокоментувала ситуацію через її резонанс:

📢 «З поваги до посади президента наш офіс зазвичай не удостоює відповіддю постійні нісенітниці і дезінформацію, що виходять з цього Білого дому. Але ці твердження є достатньо обурливими, щоб заслуговувати на таку відповідь. Ці химерні звинувачення є смішними і слабкою спробою відвернути увагу», — йдеться у заяві.

Що стало приводом

Напередодні директор національної розвідки Тулсі Габбард оприлюднила документ, у якому згадуються «докази зрадницької змови» серед посадовців адміністрації Обами. Вона стверджує, що передала ці матеріали до Міністерства юстиції США з рекомендацією почати кримінальне переслідування.

Проте, як наголосили в офісі Обами, документ не заперечує загальновизнаний висновок американської розвідки, що росія намагалася вплинути на вибори 2016 року, хоча і не змогла змінити результати голосування.

Фейкове відео та політична напруга

Раніше Трамп поширив згенероване штучним інтелектом відео, на якому зображено нібито затримання Обами в Овальному кабінеті. Цей крок викликав хвилю критики з боку демократів і медіа.

☝️ Також раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Сенат не йти у традиційну серпневу відпустку, поки не буде затверджено ключові кандидатури посадовців, запропоновані його адміністрацією.