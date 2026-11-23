Nvidia оголосила про повернення Дженсена Хуанга в понеділок, 23 листопада. Він також знову увійшов до ради директорів. Згідно з формою 8-K, яку компанія подала до Комісії з цінних паперів і бірж США, рада ухвалила рішення 22 листопада, і воно набуло чинності того ж дня.

Перед голосуванням директори провели кілька зустрічей із Хуангом та отримали інформацію від високопосадовців США. За підсумками цих консультацій рада заявила, що вважає його повернення безпечним для національної безпеки США. Харві К. Джонс залишиться головою ради директорів, а Колетт Кресс, яка тимчасово очолювала компанію, продовжить роботу як виконавча віцепрезидентка й фінансова директорка.

📢 «Для мене велика честь повернутися у Nvidia і очолити одну з найзначніших технологічних компаній у світі на початку нової промислової революції», – сказав Хуанг у заяві компанії.

Повернення відбулося за п’ять днів після того, як Джонс заявив інвесторам, що рада не планує поновлювати Хуанга. На той момент Nvidia вже залучила компанію Heidrick & Struggles до пошуку нового керівника.

Президент США Дональд Трамп підтримав повернення Хуанга й повідомив CNBC, що розмовляв із ним напередодні оголошення.

Що перевіряє Nvidia після відставки Хуанга

Рада прийняла відставку Хуанга 11 листопада. Публічно Nvidia повідомила про неї наступного дня. Відставці передували публікації про його позашлюбні стосунки, зокрема з колишньою керівницею сінгапурської Megaspeed Еліс Хуанг. Reuters повідомляло, що американські посадовці підозрювали її у зв’язках із китайською розвідкою.

За словами генпрокурора США Тодда Бланша, станом на 12 листопада Мін’юст ще не дійшов висновку щодо цих підозр. На момент відставки Дженсен Хуанг залишався четвертим за розміром частки акціонером Nvidia. За оцінкою Reuters, йому належало 3,61% акцій.

Комітет незалежних директорів за участю зовнішніх юристів перевіряє повідомлення про те, що Дженсен Хуанг міг стати ціллю іноземної розвідки. У Nvidia заявили, що доведуть перевірку до кінця, а Хуанг зобов’язався співпрацювати з комітетом. Компанія також створила постійний комітет, який наглядатиме за дотриманням правил експорту та оцінюватиме ризики для національної безпеки.