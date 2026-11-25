У середу, 25 листопада 2026 року, у роботі сервісів штучного інтелекту компанії OpenAI стався масштабний технічний збій. Користувачі в різних країнах світу, зокрема в Європі та Україні, зафіксували масові помилки під час генерації відповідей у ChatGPT.

Хронологія інциденту та ситуація в Україні

Згідно з даними моніторингового порталу Downdetector та звітами OpenAI, перші масові скарги почали надходити 25 листопада приблизно об 11:48 за всесвітнім координованим часом (13:48 за Києвом).

В українському сегменті мережі пік звернень про некоректну роботу чат-бота припав на 13:51 за київським часом. Найбільша концентрація скарг у Європі також була зафіксована у Великій Британії та Німеччині. Після проходження пікової позначки кількість повідомлень про помилки почала поступово знижуватися.

Які сервіси та тарифи постраждали

Інформацію про інцидент оперативно підтвердили на офіційній сторінці статусу OpenAI. У компанії повідомили про підвищений рівень помилок у діалогах та збої в супутніх інструментах.

Згідно з офіційним повідомленням розробників, технічні проблеми зачепили такі продукти та тарифні плани:

Підписки ChatGPT: Team, Business та Pro;

Team, Business та Pro; Робочі середовища: ChatGPT Work;

ChatGPT Work; Інструменти для розробників: Codex та Codex Cloud.

Користувачі також скаржилися на неможливість завантажувати файли чи зображення до чату та на некоректне списання лімітів токенів під час невдалих запитів.

Позиція OpenAI

Одразу після фіксації проблеми інженери компанії перевели інцидент у статус розслідування (Identified) та розпочали впровадження виправлень. У первинному звіті компанії наголошувалося:

📢 «Наразі у нас виникли проблеми. Користувачі спостерігають підвищену кількість помилок у діалогах».

Станом на 15:45 за київським часом технічні фахівці OpenAI продовжують моніторинг стабільності системи та відновлення роботи всіх уражених компонентів. Офіційних деталей щодо першопричини збою в інфраструктурі компанія поки не оприлюднила.

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