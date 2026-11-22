Служба безпеки України заочно повідомила жителю Луганська про підозру в колабораційній діяльності. Слідчі вважають, що чоловік добровільно погодився очолити створене окупантами «міністерство культури лнр». Про підозру 20 листопада повідомило регіональне управління СБУ.

За версією слідства, через підконтрольні «міністерству» установи окупаційна адміністрація нав’язує жителям Луганщини російську ідентичність. У СБУ пов’язують роботу цього відомства зі знищенням української культурної спадщини на захопленій території. Сама структура керується законодавством рф і виконує рішення російських федеральних органів.

Від псевдовиборів 2018 року до посад у двох окупаційних адміністраціях

До 2014 року, за матеріалами СБУ, чоловік був учасником молодіжного крила нині забороненої в Україні «партії регіонів». Після початку російської агресії він долучився до угруповань, які кремлівські політтехнологи створювали в окупованому Луганську під виглядом громадських рухів. Згодом став «помічником депутата» так званої «народної ради лнр». З часом зрадник перейшов до структури, яка опікувалася культурою, молоддю та спортом. Там він обіймав посаду «заступника міністра».

У листопаді 2018 року чоловік брав участь у псевдовиборах очільника «лнр». СБУ описує його роль як технічного кандидата. Ще напередодні голосування, призначеного на 11 листопада, Євросоюз заявив, що не визнає його результатів. У заяві ЄС зазначалося, що проведення таких «виборів» порушує українське законодавство та суверенітет України.

У 2024 році, за даними слідства, окупанти призначили чоловіка керувати відомством культури на захопленій частині Запорізької області. У лютому 2025-го він погодився очолити аналогічну структуру в Луганську. СБУ також встановила, що підозрюваний пройшов навчання у створеній кремлем «вищій школі управління в галузі культури», де готують кадри для окупаційних адміністрацій.

Досудове розслідування веде Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури. Підозру кваліфікували за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про добровільне обіймання керівної посади в незаконному органі влади на тимчасово окупованій території.

Якщо суд визнає чоловіка винуватим, йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Санкція також передбачає заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Додатково суд може призначити конфіскацію майна.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку й не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру жінці, яка очолила захоплену залізничну станцію Сватове на тимчасово окупованій Луганщині. Правоохоронці вважають, що вона добровільно погодилася співпрацювати із загарбниками та забезпечує використання об’єкта в їхніх інтересах.