У 94 роки Олександра Петрівна зі Слов’янська мусила залишити дім через російські обстріли. Вона 23 роки працювала в радгоспі та колгоспі, ще двадцять — на залізниці. Евакуювалася без рідних чи близьких, які могли б підтримати її на новому місці. У вересні благодійний фонд «Схід SOS» розповів її історію. Після виїзду жінці допомогли з тимчасовим прихистком, відновленням документів і банківським рахунком для пенсії. Згодом її влаштували до Білогірської багатопрофільної лікарні на Хмельниччині — отримувати лікування та медсестринський догляд за державною програмою.

Для людини, яка потребує сторонньої допомоги, пошук житла після евакуації ускладнюється ще й пошуком догляду. Хтось має допомогти вмитися, переодягнутися, поїсти, вчасно прийняти ліки. Якщо людина виїхала сама, організувати все це їй особливо складно. Та й наявність родини не означає, що після переїзду в неї одразу є пристосоване житло й можливість постійно бути поруч.

Програма довготривалого медсестринського догляду дозволяє отримати таку допомогу в лікарні коштом держави. 18 листопада уряд постановою № 1449 збільшив максимальний строк перебування із 60 до 90 календарних днів і розширив коло тих, кому вона доступна. Цієї зими скористатися нею можуть також маломобільні люди, чиє здоров’я постраждало через надзвичайні ситуації з електрикою, водою чи опаленням.

Кому доступна допомога цієї зими

Програма й далі діє для переселенців, які потребують медсестринського догляду. Нею також можуть скористатися люди, яких через загрозу життю та здоров’ю організовано евакуювали з територій бойових дій або окупації та які ще не отримали відповідних документів. Нова можливість стосується людей, які могли нікуди не виїжджати, але залишатися вдома для них стало небезпечно.

Як пояснює Мінсоцполітики, ідеться про допомогу в умовах перебоїв з електроенергією, опаленням і водопостачанням. Урядовий порядок уточнює умови: людина має бути маломобільною, її здоров’ю повинна бути заподіяна шкода внаслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру, а стан — потребувати медичного спостереження та стабілізації.

Це можуть бути люди старшого віку, люди з інвалідністю або тимчасовими порушеннями здоров’я, через які важко самостійно пересуватися чи орієнтуватися. Встановлена інвалідність не є обов’язковою для всіх отримувачів. Для цієї категорії допомога передбачена протягом опалювального сезону 2026–2027 років. Довідка ВПО не потрібна. Водночас відключення світла чи поважний вік самі собою ще не означають, що людину приймуть на догляд: потрібні передбачені порядком підстави та оцінка її стану.

Тривалість перебування також визначають індивідуально. Базовий строк — 30 календарних днів сумарно протягом календарного року. Його можуть продовжити до 90 днів загалом, якщо фізичний або психологічний стан погіршився, є медичні показання та потреба в подальшому лікуванні. Для цього необхідний висновок лікаря.

Сам експериментальний проєкт уряд продовжив до 17 вересня 2027 року.

Як потрапити до лікарні та що там забезпечать

Якщо людина перебуває вдома, почати можна зі звернення до сімейного лікаря. Йому потрібно розповісти і про самопочуття, і про умови проживання: що саме сталося, якої допомоги бракує, що людина вже не може робити самостійно.

Скерування на догляд можливе за висновком лікаря первинної медичної допомоги, приймального відділення або медичної команди транзитного центру. Для постраждалих від техногенних надзвичайних ситуацій підставою може бути також рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У ньому має бути зазначена необхідність організувати довготривалий медсестринський догляд.

Евакуйованим, які прибули до транзитного центру, варто одразу повідомити медичного працівника про потребу в сторонній допомозі. За наявності показань він має організувати направлення до закладу — учасника програми.

Втрачені документи не повинні залишати людину без догляду. Порядок дозволяє розпочати надання послуги без них, а заклад має допомогти з відновленням.

Приймає на такий догляд конкретна лікарня, яка бере участь у програмі й уклала відповідний договір із НСЗУ. Знайти заклади можна через офіційну сторінку програми Мінсоцполітики: там є перехід до переліку договорів НСЗУ, у якому потрібно обрати пакет № 84. Інший спосіб — зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77.

У контакт-центрі можуть допомогти з інформацією про заклади та їхні договори. Наявність вільного місця й прийом потрібно узгоджувати безпосередньо з лікарнею: телефонна консультація не є бронюванням госпіталізації.

У закладі людина отримує медичний нагляд, виконання призначень лікаря, необхідні медсестринські процедури та догляд за ранами. Працівники допомагають з одяганням, гігієною та харчуванням, якщо пацієнт не може впоратися самостійно. Передбачена й психологічна підтримка.

Програма охоплює проживання, необхідні побутові речі та щонайменше чотириразове харчування, зокрема дієтичне за потреби. За послуги, які входять до програми, платить НСЗУ коштом державного бюджету.

Хто допоможе після завершення догляду

Поки людина перебуває в лікарні, потрібно визначити, де вона житиме далі та хто допомагатиме їй після виписки. Для евакуйованих і переселенців ця робота передбачена правилами програми. Соціальний працівник має з’ясувати потреби людини, допомогти з документами, виплатами, відновленням зв’язку з рідними та пошуком подальшого місця проживання. Разом із пацієнтом він складає індивідуальний план. У цьому документі мають бути конкретні відомості: адреса подальшого перебування, спосіб переїзду, необхідні послуги та відповідальні фахівці в громаді, яка прийматиме людину. Якщо план оформлений на папері, його копію отримує сам пацієнт.

Повторно оцінити потреби переселенця та скласти план подальшого переїзду мають завчасно — не пізніше ніж за 15 робочих днів до завершення строку виконання індивідуального плану. Людину, яка отримує догляд через техногенну надзвичайну ситуацію, та місцеву владу за місцем її проживання мають повідомити про завершення послуги щонайменше за 15 робочих днів. Якщо людина перебуває у складних життєвих обставинах, соціальний працівник за її згодою також звертається до громади, щоб організувати соціальні послуги після виписки.

Подальша допомога залежатиме від потреб. Комусь потрібне влаштування до притулку чи закладу стаціонарного догляду. Хтось може жити самостійно за підтримки соціального працівника. Уряд також передбачив догляд удома для маломобільних ВПО та евакуйованих — зокрема в орендованому житлі. Про можливість отримати його за конкретною адресою потрібно дізнаватися в органі соціального захисту громади.

Найскладніше — знайти місце для тих, хто постійно потребує сторонньої допомоги. У повідомленні від 9 листопада «Схід SOS» наголошував, що місць стаціонарного догляду та підтриманого проживання критично бракує. За оцінкою фонду, через це люди затримуються в тимчасових прихистках, а евакуація з небезпечних територій ускладнюється.

Лікарня може забезпечити необхідний догляд і дати час на подальше влаштування. Проте постійного житла ця програма не гарантує. Як і в ширшому питанні житла для переселенців, самих затверджених правил недостатньо: потрібні доступні місця, де людину справді готові прийняти й доглядати після лікарні.