Китай проводить багатотижневі навчання з висадки морського десанту в провінції Фуцзянь, на узбережжі навпроти Тайваню. Під час маневрів військові залучили цивільні судна для створення плавучого моста, призначеного для доправлення військ і техніки на берег. Про це 27 листопада повідомило Reuters на підставі супутникових знімків і дослідження компанії ingeniSPACE.

Перші ознаки навчань у затоці Дачен зафіксували 1 листопада. Знімки, зроблені до 16 листопада, показали, що судна неодноразово збирали й розбирали переправу завдовжки близько 800 метрів. Таку активність було видно на знімках різних комерційних операторів, зокрема Vantor і Planet Labs. За оцінкою ingeniSPACE, у маневрах брали участь вісім цивільних суден, а також військові й допоміжні кораблі.

Станом на 27 листопада навчання ще тривали, повідомив Reuters високопосадовець у сфері безпеки, ознайомлений із перебігом маневрів. Затока розташована приблизно за 280 км від головного острова Тайваню. Міністерство оборони Китаю не відповіло на запит агентства щодо цих навчань.

Як аналітики пояснюють залучення цивільних суден

Операційний директор ingeniSPACE Джейсон Ван вважає, що китайські військові перевіряють, як цивільний флот може доповнювати військову логістику в разі операції в західній частині Тихого океану.

📢 «Народно-визвольна армія Китаю, схоже, відпрацьовує малопомітні способи логістичної підтримки сил, які можуть бути залучені до сценарію вторгнення в межах першого острівного ланцюга», – сказав Ван у перекладі з англійської.

Першим острівним ланцюгом називають дугу островів від Японії через Тайвань до Філіппін. Співрозмовник Reuters пов’язав навчання з відпрацюванням операцій на невеликих островах, але застеріг від переоцінки можливостей такої переправи в бойових умовах. Тайвань раніше повідомляв про десантні навчання із залученням цивільних вантажних суден у тій самій затоці у 2023 та 2024 роках.

Що повідомляє Тайбей

Міністерство оборони Тайваню повідомило Reuters, що знає про використання цивільних суден у затоці Дачен і оцінює наслідки маневрів для безпеки Тайванської протоки.

Пекін вважає Тайвань своєю територією та у своїй офіційній позиції зберігає можливість застосування сили. Тайбей відкидає претензії КНР на суверенітет над островом.

Окремо 27 листопада тайванське Міноборони звітувало про 30 вильотів китайської військової авіації, включно з безпілотниками, поблизу острова. У 26 випадках апарати перетнули серединну лінію Тайванської протоки або її умовне продовження, зазначило відомство. Це сталося напередодні місцевих виборів на Тайвані. Співрозмовник Reuters не встановив прямого зв’язку між виборами й десантними навчаннями в затоці Дачен.

👉 Також нагадаємо, що Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) 29 жовтня схвалила обмеження для випробувальних лабораторій, органів сертифікації телекомунікаційного обладнання та організацій, які акредитують лабораторії.