У понеділок, 23 листопада, російські війська влучили в будівлю приватної клініки у Вознесенівському районі Запоріжжя. Медзаклад на той час не працював. За денним зведенням обласної військової адміністрації, загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення. На третьому поверсі спалахнула пожежа.

Спочатку тимчасовий виконувач обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив про одного пораненого та пошуково-рятувальні роботи. О 12:35 він підтвердив загибель трьох людей. На той момент рятувальники вже локалізували пожежу.

📢 «Станом на зараз також відомо про трьох загиблих», – повідомив Михайло Семікін.

Що відомо про порятунок пораненого та другий удар

Парамедик благодійного фонду «Артак» Олександр, який прибув на місце, розповів, що один із поверхів будівлі ще горів, коли рятувальники винесли постраждалого. У чоловіка були численні опіки. Його передали парамедикам поліції та доправили до міської лікарні. На час розмови з журналістами Олександр не мав інформації про стан пораненого.

Місцева жителька Олена розповіла кореспондентам, що під час обстрілу її шестирічний син був на занятті неподалік. Про влучання вона дізналася від інших батьків. Коли жінка забрала сина, то побачила пожежу. Інша очевидиця, Наталя, згадала, що вибух пролунав, щойно вони відчинили двері. Спуститися до підвалу люди не встигли.

О 12:43 Семікін оприлюднив відео ще одного удару по центру Запоріжжя. Цього разу влучання припало на відкриту ділянку. За попередньою інформацією ОВА, там обійшлося без постраждалих.

За даними місцевого видання «Перший Запорізький», ця будівля вже зазнавала російського ракетного удару 10 грудня 2024 року. Тоді дві жінки змогли зателефонувати рятувальникам з-під завалів. Обох визволили після понад семи годин під уламками. За підсумками тієї рятувальної операції поліція підтвердила загибель 11 людей, ще 22 дістали поранення.

👉 Також нагадаємо, що у Димері Вишгородського району Київщини кількість загиблих унаслідок російського удару по житловій п’ятиповерхівці зросла до 11 людей. У ніч проти понеділка рятувальники дістали з-під завалів тіла ще сімох загиблих.