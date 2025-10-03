П’ятниця, 3 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Tomahawk можуть не надати Україні, але є варіант – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Tomahawk можуть не надати Україні, але є варіант - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа навряд чи ухвалить рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Як повідомило агентство Reuters у четвер, 2 жовтня, причиною цього є обмеженість наявних запасів, більша частина яких зарезервована для потреб американських військово-морських сил (ВМС). Інформаційна агенція посилається на американського чиновника та кілька інших обізнаних джерел.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно заявив, що Вашингтон розглядає запит Києва на отримання ракет дальньої дії ураження Tomahawk. Вони здатні вражати цілі вглиб російської території, зокрема й саму москву. Однак, експерти агентства висловили сумнів у доцільності такого кроку з урахуванням великої дальності польоту цих ракет — приблизно 2500 кілометрів (1550 миль).

Американський чиновник уточнив, що Україні можуть запропонувати альтернативні варіанти озброєння з меншою дальністю. Серед можливих рішень — залучення європейських союзників, які могли б закупити іншу зброю великої дальності та передати її Києву.

☝️ За даними Reuters, можливе постачання Tomahawk суттєво розширило б ударні можливості України. Така зброя дала б змогу завдавати ударів по стратегічних об’єктах на росії — військових базах, логістичних центрах, аеродромах та командних пунктах. Водночас питання залишається відкритим через високу вартість (приблизно $1,3 млн за одиницю) та обмеженість запасів — за даними Пентагону, закуплено 8959 ракет.

Раніше повідомлялося, що США планують надати Києву розвіддані для нанесення ударів по енергетичних об’єктах у глибині російської території. Дональд Трамп уже дозволив американським спецслужбам передавати Україні таку інформацію.

Також шостий президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі в рамках Генасамблеї ООН попросив Трампа розглянути можливість надання ракет Tomahawk. В інтерв’ю він наголосив:

📢 «Ця зброя здатна суттєво змінити ситуацію на полі бою».

☝️ Зеленський підкреслив, що кремль буде змушений посилювати захист власних стратегічних об’єктів у разі отримання Україною далекобійних засобів ураження.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

ВІЙНА

Помічено ударний дрон рф з тепловізором, що прямував на Суми

ВІЙНА

Трамп дозволив допомогу Україні для атак по росії –ЗМІ

ВАЖЛИВО

На Луганщині окупанти запускають «стахановський рух» – ЦНС

ЛУГАНЩИНА

Україна повернула з російського полону 205 громадян

ВАЖЛИВО

Сибіга відповів Орбану щодо інтеграційних форматів

ВЛАДА

На Покровський та Новопавлівський напрямки припадає до половини боїв – Генштаб

ВІЙНА

Естонія спрямовує 10 млн євро в ініціативу PURL НАТО для підтримки України

ВАЖЛИВО

За добу зафіксовано 173 бойових зіткнення на фронті: деталі від Генштабу

ПОДІЇ

росія атакувала Україну 5 ракетами та майже 50 дронами

ВІЙНА

G7 посилює санкції проти росії та покупців її нафти

ВАЖЛИВО

Сучасні підходи до написання диплома: від вибору теми до захисту

СУСПІЛЬСТВО

ССО знищили РЛС комплексу С-400 у Криму

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 139 бойових зіткнень, ворог завдав понад 1800 ударів дронами

ВІЙНА

У Києві уламок російської ракети влучив у будівлю посольства Польщі

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"