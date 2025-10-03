Tomahawk можуть не надати Україні, але є варіант – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа навряд чи ухвалить рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Як повідомило агентство Reuters у четвер, 2 жовтня, причиною цього є обмеженість наявних запасів, більша частина яких зарезервована для потреб американських військово-морських сил (ВМС). Інформаційна агенція посилається на американського чиновника та кілька інших обізнаних джерел.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно заявив, що Вашингтон розглядає запит Києва на отримання ракет дальньої дії ураження Tomahawk. Вони здатні вражати цілі вглиб російської території, зокрема й саму москву. Однак, експерти агентства висловили сумнів у доцільності такого кроку з урахуванням великої дальності польоту цих ракет — приблизно 2500 кілометрів (1550 миль).

Американський чиновник уточнив, що Україні можуть запропонувати альтернативні варіанти озброєння з меншою дальністю. Серед можливих рішень — залучення європейських союзників, які могли б закупити іншу зброю великої дальності та передати її Києву.

☝️ За даними Reuters, можливе постачання Tomahawk суттєво розширило б ударні можливості України. Така зброя дала б змогу завдавати ударів по стратегічних об’єктах на росії — військових базах, логістичних центрах, аеродромах та командних пунктах. Водночас питання залишається відкритим через високу вартість (приблизно $1,3 млн за одиницю) та обмеженість запасів — за даними Пентагону, закуплено 8959 ракет.

Раніше повідомлялося, що США планують надати Києву розвіддані для нанесення ударів по енергетичних об’єктах у глибині російської території. Дональд Трамп уже дозволив американським спецслужбам передавати Україні таку інформацію.

Також шостий президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі в рамках Генасамблеї ООН попросив Трампа розглянути можливість надання ракет Tomahawk. В інтерв’ю він наголосив:

📢 «Ця зброя здатна суттєво змінити ситуацію на полі бою».

☝️ Зеленський підкреслив, що кремль буде змушений посилювати захист власних стратегічних об’єктів у разі отримання Україною далекобійних засобів ураження.