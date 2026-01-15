Четвер, 15 Січня, 2026
ВАЖЛИВО

Танкери Карибського моря: США перехопили судно Veronica

Денис Молотов
Танкери Карибського моря: США перехопили судно Veronica
Скриншот з офіційного сайту SOUTHCOM США.

Американські військові затримали моторний танкер Veronica у Карибському басейні в межах операції Southern Spear (Південний спис). Про це повідомило Південне командування армії США (SOUTHCOM) у четвер, 15 січня.

📢 «Під час іншої передсвітанкової операції морські піхотинці та моряки з Об’єднаної оперативної групи Південний спис, діючи на підтримку Міністерства національної безпеки, висадилися з авіаносця USS Gerald R. Ford (CVN 78) і без інцидентів затримали моторний танкер Veronica», — йдеться у повідомленні.

☝️ За даними SOUTHCOM, судно продовжувало діяти всупереч карантину для підсанкційних танкерів у Карибському басейні, який був запроваджений президентом США Дональдом Трампом.

Військові наголосили, що операції проводяться за підтримки всієї десантної бойової групи ВМС США. До неї входять кораблі USS Iwo Jima (LHD 7), USS San Antonio (LPD 17) та USS Fort Lauderdale (LPD 28). У командуванні підкреслили, що єдиною нафтою, яка залишатиме Венесуелу, буде та, що «координується належним і законним чином».

⚠️ Раніше, 9 січня, Сполучені Штати затримали нафтовий танкер Olina, який пов’язують із тіньовим флотом росії. Судно перебувало під санкціями США, ЄС та інших країн і використовувалося для перевезення нафтопродуктів з російських портів до Китаю, Індії та Туреччини. Загалом американська сторона вже взяла під контроль шість таких танкерів.

👉 Напередодні також з’являлася інформація, що США готуються до масштабніших дій проти тіньового флоту. Зокрема, до захоплення десятків танкерів і можливої конфіскації їхніх вантажів.

📌 До того ж стало відомо, що американські військові перехопили в Атлантичному океані підсанкційний танкер Bella1.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

