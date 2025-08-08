Сирський зазначив як має завершитися війна в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський впевнений, що війна має завершитися на умовах України, і переконаний, що для досягнення перемоги ЗСУ потрібно йти в наступ. Про це генерал заявив в інтерв’ю ТСН.

📢 «Війна в Україні має завершитися так, як вигідно українському народу. І шанси на це є», — заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

☝️ За словами генерала, перемогу у війні неможливо здобути, обмежуючись лише обороною. Україна повинна діяти активно, знищувати противника та нав’язати свої умови завершення конфлікту.

📢 «Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час це дуже важливо», — підкреслив головнокомандувач.

Він зазначив, що українське військове керівництво має чіткий план подальших дій, спрямований на активне ведення бойових дій, що дозволить змінити ситуацію на фронті на користь України.

📝 Нагадаємо, раніше генерал Сирський повідомив, що у липні українські захисники ліквідували понад 33 тисячі російських окупантів.

☝️ Також раніше Олександр Сирський зазначив, що Україна повинна не лише продовжувати мобілізаційні заходи, а й системно покращувати бойову підготовку, цифрову ефективність управління та дрони. У цьому контексті він підтвердив, що триває реформа корпусного рівня управління для забезпечення більш злагодженого керування військами на всіх напрямках.