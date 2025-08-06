Сирський закликав до продовження мобілізації

Влада російської федерації прискорює розширення свого війська, плануючи до завершення поточного року сформувати 10 нових дивізій, із яких дві вже створені. На цьому наголосив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи підсумки діяльності ЗСУ за липень. Свою заяву генерал оприлюднив 5 серпня у Facebook.

📢 «російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено. Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ. Продовжуємо корпусну реформу, щоб управління військами стало ефективнішим», — сказав Сирський.

Він зазначив, що більшість нових армійських корпусів противника вже прийняли визначені зони відповідальності та отримали відповідний бойовий склад. Це означає — ворог цілеспрямовано готується до затяжної війни й нарощує свої ресурси.

У такій ситуації, підкреслює генерал, Україна повинна не лише продовжувати мобілізаційні заходи, а й системно покращувати бойову підготовку, цифрову ефективність управління та дрони. У цьому контексті він підтвердив, що триває реформа корпусного рівня управління для забезпечення більш злагодженого керування військами на всіх напрямках.

Оцінюючи ситуацію на передовій, головнокомандувач відзначив особливо важкі умови на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Противник веде активні наступальні дії, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

Натомість на Північно-Слобожанському напрямку, за словами генерала, спостерігаються успішні дії українських підрозділів, зокрема на території Сумської області, де ЗСУ звільняють населені пункти. Також тривають бойові дії на прикордонні з Курською областю рф.

📢 «У липні маємо помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike – уражено десятки об’єктів воєнно-промислового комплексу противника. Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам “шахедів” та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам», — заявив головнокомандувач.

У липні втрати російської армії перевищили 33,2 тисячі осіб, що на 800 більше порівняно з червнем. Водночас рф продовжує щомісяця нарощувати чисельність своїх підрозділів на 9 000 військовослужбовців.

Ці тенденції, зазначає Сирський, свідчать про серйозні наміри ворога вести затяжну війну, тому українська армія має відповідати злагодженими діями та зміцненням оборонного потенціалу.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський попереджав про зростання диверсійної активності рф у тилових регіонах України.

👉 Також раніше стало відомо, що Російська окупаційна армія почала активно використовувати модифіковану версію ударних безпілотників типу «шахед». Ворожі БпЛА тепер несуть касетні боєприпаси з протитанковими мінами ПТМ-3.