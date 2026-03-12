ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Стратегічний нафтовий резерв США використають для стабілізації ринку

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

США вивільнять 172 мільйони барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву (СНР), щоб спробувати зменшити її вартість на світовому ринку. Про це повідомив міністр енергетики США Кріс Райт у четвер, 12 березня, передає Reuters.

Президент Дональд Трамп схвалив початок використання запасів уже з наступного тижня. За словами Рейта, доставка обсягу займе близько 120 днів, враховуючи планові темпи відвантаження.

📢 «Протягом наступного року ми поповнимо стратегічні запаси на 200 мільйонів барелів – це на 20% більше, ніж планується використати. Це буде зроблено без жодних витрат для платників податків», – підкреслив Райт.

Рішення про використання запасів є зміною позиції адміністрації, яка раніше вважала, що вивільнення резервів не знадобиться. На сьогодні стратегічний нафтовий резерв США налічує близько 415 мільйонів барелів, за даними Bloomberg.

Раніше Трамп критикував колишнього президента Джо Байдена за використання резервів нафти для стримування цін після вторгнення росії в Україну, звинувачуючи його у політичному застосуванні цього інструменту.

На мітингу в штаті Кентуккі 11 березня Дональд Трамп заявив:

📢 «Заплановане вивільнення суттєво знизить ціни на нафту й вирішить загрозу для Америки та світу. Ми зробимо це, а потім поповнимо резерв. Я вже заповнював його раніше і планую зробити це знову. Наразі трохи зменшимо його обсяг, щоб знизити ціни».

👉 Нагадаємо, що 32 країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) вже домовилися про випуск рекордного обсягу нафти зі своїх резервів – 400 мільйонів барелів для стабілізації глобального ринку.

