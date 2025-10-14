Вівторок, 14 Жовтня, 2025
Столиця готується до встановлення 500 мобільних укриттів

У столиці планують встановити 500 мобільних укриттів, щоб посилити безпеку мешканців у разі повітряних тривог. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, першочергово такі конструкції з’являться в районах, де немає глибоких станцій метро чи стаціонарних укриттів.

📢 «Столиця планує встановити 500 мобільних укриттів. Виконавцями будуть райдержадміністрації, які мають визначити місця розташування та потреби в таких укриттях. Нагадаю, що вимоги до таких укриттів нарешті чітко визначені на державному рівні, законодавчими нормами, як це і має бути», — наголосив Кличко.

За словами мера, розвиток системи укриттів залишається одним із головних напрямів роботи міської влади. За останні роки Київ інвестував понад 7 мільярдів гривень у ремонт і модернізацію сховищ. Водночас майже дві тисячі укриттів уже відновлено та приведено до належного стану.

☝️ Кличко зазначив, що мобільні укриття особливо потрібні у віддалених житлових масивах, де немає можливості обладнати повноцінні захисні споруди. Йдеться насамперед про райони на лівому березі Дніпра, де мешканці під час повітряних тривог часто не мають змоги швидко дістатися до безпечних місць.

📢 «Є райони, де немає метро чи стаціонарних укриттів. Насамперед йдеться про житлові масиви, що віддалені від центру, лівий берег. Мобільні укриття необхідні саме в місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні», — додав міський голова.

Нагадаємо, уряд раніше затвердив три варіанти облаштування наземних укриттів для шкіл, які громади можуть впроваджувати відповідно до потреб і рівня загроз у регіоні.

Київ продовжує посилювати систему цивільного захисту, аби кожен мешканець мав доступ до безпечного укриття незалежно від району проживання.

👉 Нагадаємо, що в ніч проти п’ятниці, 19 вересня, Київ зазнав чергової атаки російських ударних безпілотників. У місті працювали сили протиповітряної оборони.

