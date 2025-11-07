Стефанишина заявила про «позитивні» результати щодо Tomahawk

Посолка України в США Ольга Стефанишина заявила, що Київ веде «позитивні» переговори зі Сполученими Штатами щодо придбання далекобійних ракет Tomahawk та іншого озброєння великої дальності. Про це вона розповіла в інтерв’ю Bloomberg TV.

📢 «Йдеться не тільки про Tomahawk, а й про різні типи інших ракет великої і малої дальності, і я можу сказати тільки одне: це дуже позитивно», — зазначила Стефанишина.

За словами дипломатки, обговорення з американською стороною тривають, а Україна має низку делегацій, які працюють над розширенням фінансування для закупівлі додаткових оборонних ресурсів у США.

Під час розмови вона також прокоментувала нещодавні російські удари по енергетичній інфраструктурі України, назвавши ситуацію «дуже складною».

📢 «Це безперечно дуже складний період для України», — сказала Стефанишина. Вона підкреслила, що будь-яка відмова чинити тиск на росію сприйматиметься як «зелене світло для нарощування її можливостей».

☝️ Нагадаємо, 2 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає передачу Україні ракет Tomahawk. Проте, він не виключив такої можливості в майбутньому.

Кількома днями раніше Пентагон схвалив можливість передачі Києву цих ракет, підкресливши, що це не зашкодить американським запасам озброєнь. Остаточне рішення, як і раніше, залишається за президентом Трампом.