Шостий президент України В.О. Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 24 листопада провели переговори в Ужгороді. Лідери також поклали квіти до меморіалу полеглим захисникам України на Пагорбі слави. Це перша поїздка Мадяра до України на посаді глави уряду. Разом із ним прибула міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

Про прибуття на Закарпаття Мадяр повідомив у соцмережах. Він заявив, що привіз гуманітарну допомогу та послання солідарності з українцями.

📢 «Ми перетнули угорсько-український кордон і прибули на Закарпаття. Нехай Бог благословить кожного угорця — як на батьківщині, так і в усьому світі!».

У заяві для преси Мадяр сказав, що за кілька тижнів Україна й Угорщина узгодили десять пунктів щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини. Прем’єр також оголосив про виділення громаді 1 млрд форинтів. Угорська делегація окремо привезла медичне й енергетичне обладнання та транспортні засоби, повідомило Суспільне з місця події.

Які зміни запропонував Будапешт

Перед переговорами Мадяр заявив, що проситиме Київ прискорити виконання домовленостей, яких сторони досягли в червні за участі представників угорської громади. Угорське видання «Mfor» навело три пропозиції з його відеозвернення.

Дозволити користуватися угорською мовою в лікарнях, соціальних установах, будинках для літніх людей і на спортивних заходах. Мадяр запропонував зробити це до кінця 2026 року або на початку 2027-го.

Прискорити врегулювання використання угорської національної символіки, зокрема під час національних свят.

Зробити екскурсії угорською доступними для місцевих жителів. Як приклад Мадяр назвав замок Паланок у Мукачеві.

Повний перелік десяти узгоджених пунктів та строки їх виконання станом на 24 листопада публічно не уточнили. Зеленський наголосив, що зустріч важлива для відносин із Будапештом і для переговорів про вступ України до ЄС.

Український парламент ще 12 жовтня ухвалив зміни щодо освітніх прав національних меншин. Вони розширюють можливості використовувати в закладах освіти мови меншин, які є офіційними мовами Євросоюзу, повідомила Верховна Рада. Під час зустрічі в Брюсселі 16 жовтня Зеленський і Мадяр домовилися продовжити консультації на рівні міністрів і приділяти увагу правам меншин в обох країнах, повідомив уряд Угорщини.