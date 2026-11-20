Рада Європейського Союзу ухвалила два рішення, які дозволяють спрямувати 1 млрд євро на нову військову допомогу Україні. Фінансування забезпечать через Європейський фонд миру – European Peace Facility (EPF). Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС від 20 листопада.

🛡️Що закуплять для українських військових

Рішення передбачають спільні закупівлі летального та нелетального обладнання для ЗСУ. До переліку допомоги увійшли:

безпілотники;

засоби протиповітряної оборони;

боєприпаси;

обладнання для радіоелектронної боротьби;

радарні системи;

вибухові речовини.

Передати закуплене озброєння Україні планують до кінця 2027 року. Нинішні рішення відкривають можливість фінансування закупівель і подальшого постачання.

Каллас: дії москви не свідчать про прагнення миру

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас пов’язала рішення з нагальними оборонними потребами України на тлі російських атак.

Вона зазначила, що протягом доби росія вбила українських цивільних, пошкодила кілька посольств у Києві та порушила повітряний простір Польщі.

📢 «Немає жодних ознак того, що росія хоче миру – дії москви говорять самі за себе», – заявила Каллас.

За її словами, додаткове фінансування дозволить придбати засоби, необхідні Україні для захисту. Очільниця європейської дипломатії також запевнила, що Київ може розраховувати на підтримку Європи у зміцненні позицій як на полі бою, так і під час переговорів.

💶 Частина домовленості про 6,6 млрд євро

Схвалений мільярд євро є черговим кроком у реалізації політичної домовленості, якої держави ЄС досягли 25 вересня 2026 року. Вона передбачає мобілізацію загалом 6,6 млрд євро для України через Європейський фонд миру.

У Раді ЄС наголосили, що підтримка спрямована на захист незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в умовах російської агресії.

Як Європейський фонд миру підтримує Україну

За даними Ради ЄС, від 2021 року через EPF на підтримку України вже надали 11,8 млрд євро. Зокрема, 9,9 млрд євро спрямували на відшкодування двосторонньої військової допомоги держав-членів, а 950 млн євро – на військову підготовку в межах місії EUMAM.

Окремо через фонд використали 3,5 млрд євро надзвичайних доходів від заморожених російських активів для забезпечення пріоритетних потреб України в боєприпасах, ППО та дронах. Цей напрям охоплює закупівлі військового обладнання безпосередньо в української оборонної промисловості на суму понад 1,5 млрд євро.

👉 Також нагадаємо, що Європейська комісія 18 листопада ухвалила пакет законодавчих пропозицій щодо надання Україні до 45 млрд євро додаткової фінансової підтримки у 2027 році. Кошти допоможуть покрити частину дефіциту фінансування, який на наступний рік оцінюють у 70 млрд євро.