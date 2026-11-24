Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок, 24 листопада, повідомив, що вирушає на Закарпаття для переговорів із шостим президентом України В.О. Зеленським. Разом із главою угорського уряду їде міністерка закордонних справ Аніта Орбан, повідомляє “Суспільне“.

📢 «Сьогодні я вирушаю до Закарпаття, де проведу переговори з президентом України та зустрінуся з лідерами угорської громади. Разом із міністром Анітою Орбан ми відвідаємо кілька угорських закладів», — написав Мадяр.

За словами Мадяра, це перший візит чинного прем’єр-міністра Угорщини на Закарпаття з 2015 року. Його попередник Віктор Орбан відвідував Київ 2 липня 2024 року, де провів переговори із Зеленським. Сам Мадяр також бував на Закарпатті у 2024 році як опозиційний політик.

Що передувало поїздці

Зеленський і Мадяр зустрічалися 16 жовтня у Брюсселі. Можливість наступних переговорів саме на Закарпатті вони обговорили 12 листопада в Дубліні на саміті Європейської політичної спільноти. Згодом Андрій Сибіга та Аніта Орбан домовилися підготувати зустріч до кінця листопада. Глави МЗС також обговорили вступ України до ЄС, права національних меншин, енергетику, інфраструктуру та регіональну безпеку.

Напередодні поїздки Мадяр виступив в угорському парламенті, де висловив солідарність із жителями Закарпаття й українцями загалом. Він назвав росію агресором, а Україну – жертвою війни. Приводом для виступу стала, зокрема, російська атака 17 листопада, під час якої один із дронів упав поблизу залізничної станції Мукачево.

Після атаки угорський перевізник MÁV на два дні скоротив до Чопа маршрути двох пар поїздів Будапешт – Мукачево. «Укрзалізниця» організувала пересадку для пасажирів. Нічний поїзд Будапешт – Мукачево – Київ продовжив курсувати за звичним маршрутом. Повідомляє “Суспільне“ з посиланням на «Укрзалізницю».

👉 Також нагадаємо, що Угорщина на рівні Комітету постійних представників держав ЄС (КОРЕПЕР) підтримала подальше просування України щодо двох кластерів переговорів про вступ до Євросоюзу.